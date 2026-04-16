Миллиарды на обновление: как развивается ЖКХ в Казахстане

Как отметил заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК Нурсултан Керимкулов, в последние годы в отрасли проведена масштабная модернизация и обновление жилого фонда. При этом на сегодняшний день 67% жилфонда находится в удовлетворительном состоянии, 25,8% требуют капитального ремонта, 5,4% признаны ветхими и 1,8% — аварийными.

— Жилфонд страны составляет 60 тысяч многоквартирных жилых домов. За последние три года, начиная с 2023 года, была проведена огромная работа. Был проведен капитальный ремонт порядка 2500 многоквартирных домов. В этом году стоит задача капитально отремонтировать еще 650 домов, — отметил Нурсултан Керимкулов.

По его словам, с 2023 года на ремонт многоквартирных домов направлено более 100 млрд тенге.

Дополнительным инструментом обновления жилого фонда стала реновация. В законодательство внесены изменения, предусматривающие механизм переселения по принципу «комната за комнату» с обязательным согласием собственников и гарантией защиты их прав. За последние три года в стране снесено 285 домов, а около 3,6 тысячи собственников получили новое жилье.

Отдельное внимание уделяется развитию коммунальной инфраструктуры. В 2025 году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения направлено 242 млрд тенге.

— По итогам 2025 года износ сетей водоснабжения составляет 38%, водоотведения — 54%. В рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» мы планируем снизить эти показатели: до 33% по водоснабжению и до 41% по водоотведению, — подчеркнул Нурсултан Керимкулов.

В рамках нацпроекта предусмотрено привлечение инвестиций на сумму 1,9 трлн тенге и модернизация тысяч километров инженерных сетей. Уже в прошлом году было реконструировано и построено около 3,5 тысячи километров сетей. На сегодняшний день на рассмотрении находятся более 200 проектов на сумму свыше 500 млрд тенге.

Параллельно реализуются проекты по строительству и реконструкции канализационно-очистных сооружений. В 2025 году такие объекты введены в эксплуатацию в Актау, Ленгере и Шымкенте, до конца года планируется запуск еще в ряде городов.

Зам главы комитета подчеркнул, что за всеми этими показателями стоит ежедневный труд работников ЖКХ, который зачастую остается незаметным.

— Мы каждый день, заходя домой, видим чистые дворы, свет, тепло и воду. Это все труд работников ЖКХ. Их работа жизненно важна, и этот праздник — признание их вклада. Но при этом многое зависит и от самих граждан: важно бережно относиться к ресурсам и соблюдать элементарные правила эксплуатации, — отметил Нурсултан Керимкулов.

Ранее сообщалось, что почти 400 км теплосетей обновят в Казахстане.