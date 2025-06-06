Когда воздух в Усть-Каменогорске станет чище

Кто загрязняет воздух?

Когда речь заходит об экологии, горожане в первую очередь упоминают вредные выбросы с промышленных предприятий.

—Я живу на улице Бажова. Как у нас говорят, мы «живем среди газа». Потому что неподалеку расположился завод «Казцинк». В безветренные дни очень трудно. Кашляют дети и взрослые, у людей поднимается температура, мы чувствуем общую слабость. В такие дни мы хотим, чтобы поднялся ветер, — говорит жительница города Асем.

Такие жалобы звучат не случайно. В безветренную погоду улицы города часто окутывает дым, в интернете появляются слухи и видео якобы об авариях на предприятиях.

— Экологическая проблема Восточно-Казахстанской области, не теряющая актуальности, остается связанной с высокой концентрацией промышленных выбросов, большим количеством предприятий, затрудняющим природную вентиляцию города географическим положением. Основные источники поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух в регионе — промышленные предприятия, автотранспорт и индивидуальные жилые дома. В регионе работают предприятия первой, второй, третьей категорий, осуществляющие эмиссии в окружающую среду, — так ответил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев на вопрос корреспондента агентства.

В области зарегистрировано:

62 предприятия первой категории по воздействию на окружающую среду;

71 — второй;

267 — третьей;

678 — четвёртой.

Среди крупнейших — ТОО «Казцинк», АО «Ульбинский металлургический завод», АО «Титано-магниевый комбинат», ТЭЦ, цементные и обогатительные компании.

На 2024 год установлен лимит на выбросы для предприятий первой категории — 76,5 тыс. тонн. Из них на долю «Казцинка» приходится 22,5 тыс. тонн, на ТЭЦ — 14,2 тыс.

Фото: от жителей города

— С целью комплексного решения экологической проблемы в регионе Министерство и областной акимат утвердили «Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем Восточно-Казахстанской области на 2023–2025 годы». Меры, принимаемые в рамках ее реализации, способствуют уменьшению загрязнения атмосферного воздуха, снижения вредного влияния на природные и водные ресурсы. Это, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию и повысит качество жизни населения. В результате, в настоящее время Правительство утвердило для предприятий металлургии и теплоэнергетики справочник из 16 самых передовых доступных технологий. В городе на постоянной основе проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха. В частности, контроль состояния атмосферного воздуха осуществляется на 10 контрольных пунктах «Казгидромет». Для усиления мер по сокращению вредных выбросов предприятия в период неблагоприятных метеорологических условий разрабатывают планы мероприятий по сокращению выбросов и направляют в департамент экологии, — говорит Жомарт Алиев.

Автоматические системы мониторинга установлены на 10 предприятиях Восточно-Казахстанской области. Это Усть-Каменогорский металлургический комплекс ТОО «Казцинк», Риддерский металлургический комплекс ТОО «Казцинк», ТОО «Риддерский горно-обогатительный комплекс», Алтайский горно-обогатительный комплекс ТОО «Казцинк», АО «Ульбинский металлургический завод», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», ТОО «Бухтарминская цементная компания», ТОО «Востокцветмет», ТОО «Согринская ТЭЦ».

— На предприятиях области выполнены мероприятия по систематизации, ремонту и модернизации пылезолоулавливающих и газоочистительных установок. Например, в ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» заменен завихритель котельного эмульгатора среднего давления, отремонтированы нагревательные устройства золоулавливающих установок и котельных агрегатов. ТОО «Бухтарминская цементная компания» выполнила мероприятия по предотвращению и сокращению выбросов загрязняющих веществ из стационарных источников, в том числе по обеспечению эффективности пылеулавливающего оборудования, — говорит вице-министр.

Около 28 тысяч домов отапливаются углем

В Усть-Каменогорске до сих пор около 28 тысяч домов отапливаются углем. В рамках вышеупомянутой дорожной карты в 2024 году на улице Малдыбаева 36 индивидуальных домов были подключены к центральному отоплению.

— В связи с подключением к центральному отоплению жилых домов в селе Южное, на улицах Ермака, Карбышева, Малдыбаева проводится работа по модернизации котельной № 3, — сообщили из министерства.

Но все это подобно капле в море, а жители хотят, чтобы эта работа ускорилась.

Фото: от жителей города

— Мы живем в частном доме в поселке Мирный около 30 лет. Уже устали топить углем. Почему поселку, расположенному рядом с городом, не уделяется внимание? Цена угля тоже с каждым годом повышается, — говорит Еркин Муханов.

Мусорный полигон и неприятный запах

Ещё одна проблема — переполненный полигон ТБО в районе Шмелев лог.

— Раньше была яма, а теперь мусор уже выходит за её пределы. Запах доходит до наших домов, — жалуются жители.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Полигон с 1997 года арендует ТОО «Усть-Каменогорскспецкоммунтранс». Ему разрешено захоронить 11 476 тонн мусора до конца 2025 года.

— Полигону твердых бытовых отходов, расположенному в районе Шмелева лога, выдано экологическое разрешение захоронить 11 476 тонн мусора с 1 января 2023 года до 31 декабря 2025 года. Обеспечение строительства объектов по уничтожению и захоронению коммунальных отходов, предусмотренных подпунктом 4 пункта 4 статьи 365 Экологического кодекса РК — обязанность местного исполнительного органа, — говорит вице-министр Жомарт Алиев.

Власти заявили, что в городе построят новый полигон, но место ещё не определено.

Какой план на будущее?

Как сообщило Министерство, с целью очищения воздуха в Усть-Каменогорске, запланировано 31 мероприятие.

В числе этих мероприятий:

разработка справочника наиболее передовых доступных технологий для предприятий металлургии и теплоэнергетики;

разработка временных мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ в городе в безветренные дни;

внедрение автоматической системы мониторинга основных источников загрязнений с предоставление информации уполномоченным органа в онлайн-режиме;

проведение работы по совершенствованию пылегазоулавливающих и газоочистительных систем установок и агрегатов на предприятиях Усть-Каменогорска;

разработка и реализация планов по высадке деревьев в населенных пунктах области;

подключение домов частного сектора к системе централизованного отопления;

увеличение площади орошения проезжей части городских автомобильных дорог с интенсивным движением.

В настоящее время акимат Восточно-Казахстанской области разрабатывает сборник нормативов предельно допустимых выбросов для Усть-Каменогорска.

— В нем будет указана максимальная вместимость воздушного бассейна и допустимой нагрузки вредных эмиссий. Для уменьшения негативного влияния на окружающую среду с 2025 года для объектов первой категории предусмотрено внедрение наиболее передовых доступных технологий и получение комплексных экологических разрешений. В случае отсутствия названных разрешений, в соответствии со статьей 43-9 Налогового кодекса коэффициенты эмиссионных платежей с 2025 года будут увеличены в 2, 4 и 6 раз, — говорится в сообщении.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

После недавнего задымления микрорайона рядом с титано-магниевым комбинатом вновь поднялась волна слухов.

Тогда было проведено совещание в оперативном экологическом штабе. Аким ВКО Нурымбет Сактаганов сказал, что это происшествие показало необходимость разработки поэтапно реализуемого алгоритма действий при возникновении таких ситуаций.

— Действительно, если со стороны предприятий и уполномоченных органов во время чрезвычайных ситуаций будет предоставляться точная и своевременная информация, среди населения не будет возникать паники, — отметил он.

Жители Усть-Каменогорска надеются, что слова и планы перейдут в реальные дела, и город наконец сможет дышать полной грудью.

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