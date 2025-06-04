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    17:00, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Алаколь под угрозой: как туризм влияет на экологию популярного курорта

    Живописное озеро Алаколь ежегодно привлекает тысячи туристов. Однако с ростом популярности курорта обостряется и другая проблема — загрязнение побережья, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: акимат области Абай

    Кто виноват — отдыхающие или службы?

    Жительница Усть-Каменогорска по имени Балгын отдыхает на Алаколе каждое лето. По её словам, проблема мусора остаётся актуальной из года в год.

    - Алаколь — одно из самых любимых мест отдыха у казахстанцев. Уже зимой люди бронируют жильё, с нетерпением ждут поездки. Сама собираюсь поехать в июле. Озеро и правда красивое, вода чистая, целебная. Но каждый раз неприятно видеть мусор: на Арбате, вдоль берега, а порой и прямо в воде, — говорит она.

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    Фото: Kazinform

    По мнению Балгын, ответственность лежит на обеих сторонах — и на отдыхающих, и на коммунальных службах.

    - Люди сами не проявляют экологической культуры. Даже если не думают о других, пусть подумают о себе: многие приезжают с детьми, с семьями, возвращаются сюда снова. Разве приятно отдыхать среди мусора? Но и со стороны служб есть недоработки — урн и контейнеров не хватает, а те, кто отвечает за чистоту, не всегда успевают убирать. Иногда просто некуда выбросить мусор, — делится впечатлениями туристка.

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    Фото: Kazinform

    Контейнеров станет больше

    Как сообщили в ответ на официальный запрос в акимате Маканчинского района, в этом сезоне на побережье будут приняты дополнительные меры по уборке мусора.

    - Проблема вывоза твёрдых бытовых отходов на Алаколе действительно стоит остро. Сейчас на побережье ведутся санитарные работы на площади 140 тысяч квадратных метров. Это включает 4,5 километра береговой линии, пешеходный Арбат и прилегающий парк, — рассказала заместитель акима района Алия Сарбаева.

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    Фото: Kazinform

    По её словам, до 1 августа 2025 года планируется подготовить проектно-сметную документацию для строительства полигона твёрдых бытовых отходов в селе Кабанбай. После чего будет подана заявка на финансирование проекта из республиканского бюджета. Пока полигон не построен, отходы вывозятся на временный участок в 12 километрах от берега.

    - За один туристический сезон с побережья вывозится от 32 до 35 тысяч кубометров мусора. Предпринимателям регулярно разъясняются требования по соблюдению санитарных норм, — отметила спикер.

    Сейчас в доль побережья установлены 17 контейнеров и 65 мусорных баков. В этом году добавят ещё 25 баков и 50 контейнеров. За правопорядком следят 45 полицейских.

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    Фото: Kazinform

    Нарушения фиксируют — рейды продолжатся

    В Министерстве экологии также прокомментировали ситуацию.

    - После резонанса в социальных сетях в августе прошлого года сотрудники департамента экологии области Абай, совместно с акиматом, провели рейд. Тогда в 12 км от Алаколя выявили стихийную свалку. Это грубое нарушение Экологического кодекса, — сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев.

    По его словам, специалисты провели анализ проб почвы и сточных вод. По двум показателям — концентрации нефтепродуктов и взвешенных веществ — зафиксировано превышение нормы.

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    Фото: Kazinform

    - В связи с этим исполняющий обязанности акима сельского округа Кабанбай привлечён к административной ответственности. Ему выдано предписание о ликвидации свалки и подготовке программы ремедиации. В сентябре 2024 года местным властям, правоохранительные органы и санэпидслужбу направлены официальные письма с требованием принять меры. Кроме того, с подрядной организацией «Энергоинформпроект» заключён договор на 15 млн тенге на разработку ПСД полигона. Также в сентябре утверждён комплексный план по решению экологических проблем туристической зоны Алаколя, — сообщил вице-министр.

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    Фото: Kazinform

    Следующий рейд намечен на лето 2025 года. Экологи и представители местных властей вновь проверят побережье на предмет нарушений.

    - Цель — выявление и предотвращение загрязнений, а также информирование туристов об административной ответственности за мусор в неположенных местах, — резюмировал Жомарт Алиев.

    Ранее мы рассказывали, как добраться до озера Алаколь на самолете, поезде и авто.

     

    Теги:
    Туризм Внутренний туризм Мусор Область Абай Минэкологии и природных ресурсов Общество
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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