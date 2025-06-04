Алаколь под угрозой: как туризм влияет на экологию популярного курорта

Кто виноват — отдыхающие или службы?

Жительница Усть-Каменогорска по имени Балгын отдыхает на Алаколе каждое лето. По её словам, проблема мусора остаётся актуальной из года в год.

- Алаколь — одно из самых любимых мест отдыха у казахстанцев. Уже зимой люди бронируют жильё, с нетерпением ждут поездки. Сама собираюсь поехать в июле. Озеро и правда красивое, вода чистая, целебная. Но каждый раз неприятно видеть мусор: на Арбате, вдоль берега, а порой и прямо в воде, — говорит она.

Фото: Kazinform

По мнению Балгын, ответственность лежит на обеих сторонах — и на отдыхающих, и на коммунальных службах.

- Люди сами не проявляют экологической культуры. Даже если не думают о других, пусть подумают о себе: многие приезжают с детьми, с семьями, возвращаются сюда снова. Разве приятно отдыхать среди мусора? Но и со стороны служб есть недоработки — урн и контейнеров не хватает, а те, кто отвечает за чистоту, не всегда успевают убирать. Иногда просто некуда выбросить мусор, — делится впечатлениями туристка.

Фото: Kazinform

Контейнеров станет больше

Как сообщили в ответ на официальный запрос в акимате Маканчинского района, в этом сезоне на побережье будут приняты дополнительные меры по уборке мусора.

- Проблема вывоза твёрдых бытовых отходов на Алаколе действительно стоит остро. Сейчас на побережье ведутся санитарные работы на площади 140 тысяч квадратных метров. Это включает 4,5 километра береговой линии, пешеходный Арбат и прилегающий парк, — рассказала заместитель акима района Алия Сарбаева.

Фото: Kazinform

По её словам, до 1 августа 2025 года планируется подготовить проектно-сметную документацию для строительства полигона твёрдых бытовых отходов в селе Кабанбай. После чего будет подана заявка на финансирование проекта из республиканского бюджета. Пока полигон не построен, отходы вывозятся на временный участок в 12 километрах от берега.

- За один туристический сезон с побережья вывозится от 32 до 35 тысяч кубометров мусора. Предпринимателям регулярно разъясняются требования по соблюдению санитарных норм, — отметила спикер.

Сейчас в доль побережья установлены 17 контейнеров и 65 мусорных баков. В этом году добавят ещё 25 баков и 50 контейнеров. За правопорядком следят 45 полицейских.

Фото: Kazinform

Нарушения фиксируют — рейды продолжатся

В Министерстве экологии также прокомментировали ситуацию.

- После резонанса в социальных сетях в августе прошлого года сотрудники департамента экологии области Абай, совместно с акиматом, провели рейд. Тогда в 12 км от Алаколя выявили стихийную свалку. Это грубое нарушение Экологического кодекса, — сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев.

По его словам, специалисты провели анализ проб почвы и сточных вод. По двум показателям — концентрации нефтепродуктов и взвешенных веществ — зафиксировано превышение нормы.

Фото: Kazinform

- В связи с этим исполняющий обязанности акима сельского округа Кабанбай привлечён к административной ответственности. Ему выдано предписание о ликвидации свалки и подготовке программы ремедиации. В сентябре 2024 года местным властям, правоохранительные органы и санэпидслужбу направлены официальные письма с требованием принять меры. Кроме того, с подрядной организацией «Энергоинформпроект» заключён договор на 15 млн тенге на разработку ПСД полигона. Также в сентябре утверждён комплексный план по решению экологических проблем туристической зоны Алаколя, — сообщил вице-министр.

Фото: Kazinform

Следующий рейд намечен на лето 2025 года. Экологи и представители местных властей вновь проверят побережье на предмет нарушений.

- Цель — выявление и предотвращение загрязнений, а также информирование туристов об административной ответственности за мусор в неположенных местах, — резюмировал Жомарт Алиев.

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