Когда в Казахстане могут повысить минимальную зарплату

— Вопрос закреплен в плане действий Правительства, Нацбанка и Агентства по финансовому регулированию. Срок его — 2027–2028 годы. В течение этих двух лет будет обсуждаться сама методика, после чего будет определен минимальный размер заработной платы. Мы рекомендуем нашу методику к рассмотрению на всех дискуссионных площадках. При этом сейчас появляются альтернативные инициативы: использовать другие методы расчета и показатели. Мы ждем поступления этих предложений, — сказал министр на брифинге в Правительстве.