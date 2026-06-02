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    Когда в Казахстане могут повысить минимальную зарплату

    Министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева спросили о планах по повышению минимальной зарплаты, передает корреспондент агентства Kazinform.

    зарплата
    Фото: БНС АСПИР

    — Вопрос закреплен в плане действий Правительства, Нацбанка и Агентства по финансовому регулированию. Срок его — 2027–2028 годы. В течение этих двух лет будет обсуждаться сама методика, после чего будет определен минимальный размер заработной платы. Мы рекомендуем нашу методику к рассмотрению на всех дискуссионных площадках. При этом сейчас появляются альтернативные инициативы: использовать другие методы расчета и показатели. Мы ждем поступления этих предложений, — сказал министр на брифинге в Правительстве.

    Напомним, численность занятого населения Казахстана достигла 9,4 млн человек.

    479 тысяч казахстанцев заняты на вредных и опасных работах.

    Минтруда и соцзащиты РК Зарплата Правительство РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор