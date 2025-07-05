Когда выхожу на ринг, ни о чем не думаю: Елдана Талипова о характере, соперничестве и медийности

— Я в боксе с 11 лет. Родом из Алматы. Много тренируюсь, постоянно работаю над собой. А когда выхожу на ринг, вообще ни о чём не думаю. Разве что о том, что я уже победила, — рассказала Елдана в интервью корреспонденту Kazinform.

В сегодняшнем бою на Кубке мира Талипова получила замечание от рефери за неспортивное поведение — она толкнула соперницу. По её словам, это была ответная реакция на грубые действия узбекской боксёрши. Поединок получился напряжённым: принципиальное соперничество с представителями Узбекистана ощущается не только среди мужчин, но и в женском боксе.

Тем не менее, за пределами ринга атмосфера спокойная — в тренировочном лагере спортсменки общаются без конфликтов.

Личный тренер Елданы Талиповой Долкунжан Камеков прокомментировал:

— Женский бокс более эмоционален. Наши девушки сильно переживают перед боем и после. Мы работаем над психологией. А в технике и тактике различий между мужским и женским боксом нет — бокс есть бокс. Я привёз на Кубок мира четырёх подопечных — Назым Кызайбай, Анель Сакыш, Алуа Балкибекову и Елдану Талипову. Назым — лидер, Елдана идёт уверенно, Анель уступила узбекской спортсменке, но соперничество продолжается. Да, у сборной Узбекистана сильные спортсменки, но и мы держим удар.

Камеков также отметил, что многие боксерши пока не готовы активно работать с медиа:

— Они боятся сказать что-то не так. Когда много болельщиков, все хотят сфотографироваться, задают вопросы — и родственники и друзья, это все отвлекает, теряется концентрация. Всем внимание уделить сложно. Но мы будем учить девушек быть более открытыми. Сегодня медийность — важная часть спортивной карьеры, — подчеркнул личный тренер.

Напомним, Елдана Талипова выступает в тяжёлом весе более 80 кг. Сегодня одна прошла в полуфинал Кубка мира.