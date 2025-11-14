Когда вернутся на Землю застрявшие в космосе китайские тайконавты

Как сообщили в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA), приземление экипажа на посадочную площадку Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия запланировано на 14 ноября.

— Члены экипажа Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе пребывают в добром здравии, в настоящее время посадочная площадка и все вспомогательные системы проходят подготовку к их возвращению, — говорится в сообщении ведомства.

По данным CMSA, следующий космический корабль «Шэньчжоу-22» будет запущен в подходящее время в будущем.

Напомним, возвращение экипажа, первоначально запланированное на 5 ноября, было отложено из-за предполагаемого удара космического мусора.

Ранее мы писали, что застрявшие на орбите тайконавты находятся в космосе более 200 дней.