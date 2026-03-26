РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:27, 26 Март 2026 | GMT +5

    Когда в Шымкенте отключат отопление

    Шымкент досрочно завершает отопительный сезон из-за потепления. Город выходит из зимнего периода с накопленной задолженностью и износом инфраструктуры, передает корреспондент Kazinform.

    Отопление, батареи
    Фото: Kazinform/Оксана Матасова

    Центральное отопление в жилых домах и на социальных объектах Шымкента отключат 1 апреля текущего года. Решение приняли из-за резкого повышения температуры. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в городе установится практически летняя погода: ночью ожидается +13…+15 °C, днем — до +26…+28 °C, без осадков.

    В 2025 году отопление в Шымкенте также отключили раньше срока. Тогда температура поднималась до +30 °C, и подачу тепла остановили уже седьмого апреля, хотя изначально планировали завершить сезон 15-го.

    Текущий отопительный сезон прошел стабильно. Крупных аварий и технологических нарушений не было, возникавшие порывы устраняли в рабочем порядке.

    — Все котельные, насосные станции и тепловые сети работали в заданном режиме. Жалоб на качество теплоснабжения от потребителей не поступало, — сообщили в ответе на запрос в ГКП «Куатжылуорталык-3».

    Предприятие обеспечивает теплом весь город. В его ведении находится более 823 километров тепловых сетей, из которых 152 километра составляют магистральные линии, свыше 671 километра — внутриквартальные.

    — Основной деятельностью предприятия является производство, передача и реализация тепловой энергии, поступающей от АО «3-Энергоорталык» и локальных котельных, — уточнили в компании.

    В систему входят 17 насосных станций, 29 автономных котельных и еще 40 котельных, обслуживающих бюджетные учреждения. Основная котельная работает с мощностью 160 Гкал, уровень износа оборудования достигает около 35%.

    Теплом обеспечиваются:

    • 2184 многоэтажных жилых домов;
    • 189 домов частного сектора;
    • 279 бюджетных организаций;
    • 1427 коммерческих объектов.

    При этом сезон обнажил и финансовую нагрузку. Задолженность шымкентцев за теплоснабжение превысила 771 млн тенге.

    Сразу после завершения отопительного сезона коммунальные службы приступят к модернизации сетей. Планируется обновить около 75 км инфраструктуры, при этом значительная ее часть изношена примерно на 40%.

    В первую очередь планируется обновить котельную административно-делового центра, моторную насосную станцию, подкачивающие станции ПНС-5 и котельную №24. Это должно повысить надежность системы и снизить риск аварий в следующем отопительном сезоне. После завершения сезона ремонтные и профилактические работы продолжатся.

    При необходимости жители могут обратиться в диспетчерскую службу ГКП «Куатжылуорталык-3» по телефонам: 8 (7252) 44-82-37, 8 (7252) 44-81-89.

    Напомним, отопительный сезон в Шымкенте начался 1 ноября. Перед его стартом специалисты устранили 98 дефектов на сетях и к 8 ноября полностью подключили город к теплу. При этом большинство жалоб зимой касалось не магистральных сетей, а проблем внутри домов. Жители чаще всего сталкивались с неисправными стояками, радиаторами и теплообменниками.

    Теги:
    Регионы Казахстана Шымкент Акимат Отопление ЖКХ
    Татьяна Корякина
    Сейчас читают