    19:08, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Отопительный сезон в Шымкенте начнется 1 ноября

    Работы по полному подключению города к теплу планируется завершить в течение шести дней, передает корреспондент агентства Kazinform.

    отопление жылыту
    Фото: Kazinform

    В связи со снижением среднесуточной температуры воздуха и в соответствии с постановлением акима Шымкента, отопительный сезон начнется 1 ноября.

    — В первую очередь тепло будет подано в школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты. После этого поэтапно начнется подключение жилых домов и остальных зданий, — сообщили в городском акимате.

    Работы по полному обеспечению города теплом планируется завершить до 6 ноября.

    Ранее в Правительстве сообщили, что к отопительному периоду страна подготовилась основательно. Дефицита угля и мазута в Казахстане нет, запасы продолжают пополняться, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.

    Кроме того, в стране обеспечат стабильные цены на уголь и ж/д тарифы, а на рынке горюче-смазочных материалов будет объявлен мораторий на рост тарифов на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.

    Татьяна Корякина
