Отопительный сезон в Шымкенте начнется 1 ноября

В связи со снижением среднесуточной температуры воздуха и в соответствии с постановлением акима Шымкента, отопительный сезон начнется 1 ноября.

— В первую очередь тепло будет подано в школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты. После этого поэтапно начнется подключение жилых домов и остальных зданий, — сообщили в городском акимате.

Работы по полному обеспечению города теплом планируется завершить до 6 ноября.

Ранее в Правительстве сообщили, что к отопительному периоду страна подготовилась основательно. Дефицита угля и мазута в Казахстане нет, запасы продолжают пополняться, чтобы обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.

Кроме того, в стране обеспечат стабильные цены на уголь и ж/д тарифы, а на рынке горюче-смазочных материалов будет объявлен мораторий на рост тарифов на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.