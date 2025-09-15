Когда в Астане откроют старый вокзал после реконструкции

Его среднесуточный пассажиропоток превышает 10 тысяч человек.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Ремонт начался в этом году 14 апреля. Министерство транспорта вместе с акиматом Астаны и АО «НК „Қазақстан темір жолы“ реализуют проект. Подрядчик — ТОО Capital Road Construction.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Строители разобрали вокзал изнутри — от здания остались лишь стены и бетонный каркас. После технического обследования проведен демонтаж, специалисты приступили к разработке проектной документации.

Вокзал продолжает работать в штатном режиме. Обслуживающий персонал и помещения для пассажиров временно переехали в историческое здание.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— Ожидается, что завершение работ по реконструкции и модернизации вокзала состоится до конца этого года, — сообщили в Минтранспорта.

В ведомстве пояснили, что окончательную стоимость проекта определят после проведения экспертиз по проектно-сметной документации (ПСД). Объем работ также установят по итогам технического обследования зданий и заключений экспертизы.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Бюджет и источники финансирования, как уточнили в министерстве, определяет АО «НК „Қазақстан темір жолы“, которое выступает заказчиком и балансодержателем объекта.

Реконструкция охватывает ремонт кровли, фасада, внутренних помещений, пассажирских платформ и сооружений. Рабочие модернизируют системы громкоговорящей связи, видеонаблюдения, сигнализации и оповещения, заменят инженерные сети и благоустроят прилегающую территорию.

Особое внимание уделят созданию комфортной и безбарьерной среды. Обещают, что вокзал после обновления станет доступным для всех категорий граждан.

Всего по стране параллельно реализуют программы по обновлению 125 железнодорожных вокзалов. Работы по 100 вокзалам завершат в этом году.