    10:10, 15 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Когда в Астане откроют старый вокзал после реконструкции

    В Министерстве транспорта рассказали Kazinform о ходе реконструкции железнодорожного вокзала Астана-1, построенного в 1961 году и обновленного в 1990-м, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Реконструкция ЖД вокзала Астана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Его среднесуточный пассажиропоток превышает 10 тысяч человек.

    Реконструкция ЖД вокзала Астана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Ремонт начался в этом году 14 апреля. Министерство транспорта вместе с акиматом Астаны и АО «НК „Қазақстан темір жолы“ реализуют проект. Подрядчик — ТОО Capital Road Construction.

    Реконструкция ЖД вокзала Астана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Строители разобрали вокзал изнутри — от здания остались лишь стены и бетонный каркас. После технического обследования проведен демонтаж, специалисты приступили к разработке проектной документации.

    Вокзал продолжает работать в штатном режиме. Обслуживающий персонал и помещения для пассажиров временно переехали в историческое здание.

    Реконструкция ЖД вокзала Астана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — Ожидается, что завершение работ по реконструкции и модернизации вокзала состоится до конца этого года, — сообщили в Минтранспорта.

    В ведомстве пояснили, что окончательную стоимость проекта определят после проведения экспертиз по проектно-сметной документации (ПСД). Объем работ также установят по итогам технического обследования зданий и заключений экспертизы.

    Реконструкция ЖД вокзала Астана
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Бюджет и источники финансирования, как уточнили в министерстве, определяет АО «НК „Қазақстан темір жолы“, которое выступает заказчиком и балансодержателем объекта.

    Реконструкция охватывает ремонт кровли, фасада, внутренних помещений, пассажирских платформ и сооружений. Рабочие модернизируют системы громкоговорящей связи, видеонаблюдения, сигнализации и оповещения, заменят инженерные сети и благоустроят прилегающую территорию.

    Особое внимание уделят созданию комфортной и безбарьерной среды. Обещают, что вокзал после обновления станет доступным для всех категорий граждан.

    Всего по стране параллельно реализуют программы по обновлению 125 железнодорожных вокзалов. Работы по 100 вокзалам завершат в этом году.

    Железнодорожный вокзал Минтранспорта РК
