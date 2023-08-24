Когда в Алматы избавятся от дизельных автобусов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос экологизации общественного транспорта в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Один из жителей Наурызбайского района задал вопрос акиму по автобусам.

«Раньше были газовые «газели», сейчас какие-то дизельные. Они неэкологичные, за ними тянется черный дым. За этим неприятно наблюдать, вредно дышать таким воздухом», - сказал он.

Ерболат Досаев ответил, что в городе началась программа по экологизации общественного транспорта.

«К сожалению, дизельные автобусы у нас в городе есть. Программу по экологизации общественного транспорта мы начали, надеемся, что до конца 2025 года ее завершим. Пока дизельные автобусы в городе будут использоваться, но не соответствующие стандартам мы списываем. К сожалению, общее состояние подвижного состава общественного транспорта в городе не очень хорошее. В этом году мы 600 автобусов закупаем за счет местного бюджета. Также попросил частных перевозчиков, они около 700 автобусов закупят. Даже та часть дизельных автобусов, которые будут приобретены в текущем году, соответствует европейским стандартам 5», - заявил аким.

Он добавил, что акимат разорвал отношения с одним из поставщиков услуг из-за низкого качества, нагрузка пока легла на городское предприятие «Алматыэлектротранс». В планах есть по мере поставки новых автобусов обновлять подвижной состав.

«Проблема есть, к сожалению, не только для Наурызбайского района, но и для всего города. Президент поставил задачу. До конца 2025 года экологизацию проведем», - отметил Ерболат Досаев.

Ранее сообщалось, что дизельные автобусы запретят закупать со следующего года в Алматы.

В свою очередь, заместитель руководителя департамента санэпидконтроля города Гаухар Каткенова отмечает, что основная проблема загрязнения атмосферного воздуха Алматы связана с выбросами автотранспорта.