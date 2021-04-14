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    19:34, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Когда в Алгабасе начнут строить новые дороги, рассказали в акимате Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Когда в микрорайоне Алгабас начнут строить новые дороги, ответил заместитель руководителя управления городской мобильности Ернур Абжахан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На окраинах сейчас идет массовое строительство инженерных сетей и инфраструктуры. Как только Управление энергетики и коммунальные службы завершают свои работы, следом начинаются работы по дорожной части. По Алгабасу хочу заметить, что мы не раз собирались с местным населением во главе с акимом. Рабочая группа создана во главе с заместителем акима города Мухитом Азирбаевым. Мы раз в три дня ездим в эти микрорайоны, отслеживаем ход работ по строительству инженерных сетей и мониторим, когда сможем зайти со строительством дорог», - сказал он в ходе брифинга в РСК.

    По его словам, проектно-сметная документация на строительство дорог уже подготовлена.

    «В этом году планируем заасфальтировать те улицы, на которых полностью завершат прокладку сетей водопровода и канализации», - добавил он.

    Кроме того, он рассказал и о проблемных участках в Турксибском районе в микрорайонах Нуршашкан, Алмерек и Кайрат.

    «По Нуршашкану мы уже начали работы по устройству оснований, ближе к маю и началу июня мы уже полностью завершим асфальтирование дорог, также по микрорайону Алмерек и Кайрат буквально на днях начали земельные работы», - добавил спикер.

    Ранее алматинцы, проживающие в микрорайоне Алгабас, не раз жаловались на перекопанные и грязные дороги. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев тогда ответил на критику.


    Теги:
    Дороги Транспорт Акимат Строительство Алматы Благоустройство
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