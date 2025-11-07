РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:50, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Когда услуга «Стоп-кредит» может не защитить от мошенников

    Для защиты от финансового мошенничества в Казахстане действует услуга добровольного отказа от оформления займов. Каждый гражданин может установить запрет на получение банковских кредитов и микрокредитов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

    мошеннические кредиты
    Фото: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

    Услуга под названием «Стоп-кредит» доступна на портале и в мобильном приложении E-gov.

    Для активации услуги с компьютера необходимо войти в личный кабинет на сайте egov.kz, открыть раздел «Сервисы», выбрать «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов», заполнить электронную форму и подписать заявление ЭЦП, результат будет отображен в разделе «История получения услуг».

    Воспользоваться услугой можно также через мобильное приложение E-gov. В разделе «Услуги» надо выбрать «Налоги и финансы», далее необходимо выбрать услугу «Добровольный отказ от получения кредитов». После этого нужно заполнить данные и подтвердить запрос в электронном виде.

    После активации услуги в кредитной истории появится отметка об отказе от получения займов. Банкам и микрофинансовым организациям, обращающимся в кредитные бюро, будет доступна данная информация. В случае поступления заявки на кредит финансовые организации примут решение об отказе в выдаче. Если несмотря на установленный запрет, займ будет оформлен без вашего согласия, то он подлежит списанию.

     — Данное ограничение не распространяется на ломбарды и другие организации, не использующие кредитные бюро для проверки заемщиков, — отметили в АРРФР.

    Ранее председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала, в каких случаях казахстанцам могут аннулировать мошеннические кредиты.

    Теги:
    Мошенничество Интернет-мошенничество Кредит АРРФР
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают