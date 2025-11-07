Когда услуга «Стоп-кредит» может не защитить от мошенников

Услуга под названием «Стоп-кредит» доступна на портале и в мобильном приложении E-gov.

Для активации услуги с компьютера необходимо войти в личный кабинет на сайте egov.kz, открыть раздел «Сервисы», выбрать «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов», заполнить электронную форму и подписать заявление ЭЦП, результат будет отображен в разделе «История получения услуг».

Воспользоваться услугой можно также через мобильное приложение E-gov. В разделе «Услуги» надо выбрать «Налоги и финансы», далее необходимо выбрать услугу «Добровольный отказ от получения кредитов». После этого нужно заполнить данные и подтвердить запрос в электронном виде.

После активации услуги в кредитной истории появится отметка об отказе от получения займов. Банкам и микрофинансовым организациям, обращающимся в кредитные бюро, будет доступна данная информация. В случае поступления заявки на кредит финансовые организации примут решение об отказе в выдаче. Если несмотря на установленный запрет, займ будет оформлен без вашего согласия, то он подлежит списанию.

— Данное ограничение не распространяется на ломбарды и другие организации, не использующие кредитные бюро для проверки заемщиков, — отметили в АРРФР.

