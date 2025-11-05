РУ
    05 Ноябрь 2025

    Мошеннические кредиты будут списывать казахстанцам без суда — АРРФР

    Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала, в каких случаях казахстанцам могут аннулировать мошеннические кредиты, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform/ DALL-E/ Pixabay

    В ходе заседания Мажилиса депутат Николай Арсютин задал вопрос главе АРРФР касательно мошеннических онлайн-займов, которые оформляются на людей без их ведома, после чего граждане получают требования об уплате и штрафы. 


    — Эта проблема носит массовый характер, что подтверждается данными МВД. Действующий механизм, основанный на ожидании приговоров по уголовному делу, на практике слишком длительный и не обеспечивает полноценной защиты граждан. Мы подали поправки в данный законопроект, в том числе касающиеся возможности применения солидарной ответственности банков в случаях, когда кредит был оформлен мошенническим способом вследствие ненадлежащей идентификации клиента. Поддерживаете ли вы это предложение? — спросил депутат.

    Глава АРРФР отметила, что по таким кейсам будет предусмотрен как внесудебный, так и судебный порядок списания задолженности.

    — Если кредит был оформлен без ведома клиента и он не проходил биометрию, то задолженность подлежит списанию во внесудебном порядке. Необходимо подать заявление в органы уголовного преследования. Они выдают соответствующее постановление о признании кредита мошенническим. На основании этого можно списывать долг, — пояснила Мадина Абылкасымова.

    По ее словам, за последние два года со стороны банков была прощена задолженность 1 400 заемщиков по 1 500 займам на сумму 1,9 млрд тенге. Это случаи, когда задолженность была списана во внесудебном порядке на основе обращений граждан.

    — Зачастую мы видим, что биометрия все же была пройдена, но иногда встречается поддельная биометрия. В таких случаях необходимо доказывать факт мошенничества уже в судебном порядке. Основания для судебного списания мы значительно расширили. Если кредит оформлен полностью без ведома клиента, его необходимо безусловно списывать во внесудебном порядке. Соответствующая норма существует, и алгоритм действий утвержден совместно с МВД, — добавила она. 

    Данира Искакова
