Мошеннические кредиты будут списывать казахстанцам без суда — АРРФР

В ходе заседания Мажилиса депутат Николай Арсютин задал вопрос главе АРРФР касательно мошеннических онлайн-займов, которые оформляются на людей без их ведома, после чего граждане получают требования об уплате и штрафы.



— Эта проблема носит массовый характер, что подтверждается данными МВД. Действующий механизм, основанный на ожидании приговоров по уголовному делу, на практике слишком длительный и не обеспечивает полноценной защиты граждан. Мы подали поправки в данный законопроект, в том числе касающиеся возможности применения солидарной ответственности банков в случаях, когда кредит был оформлен мошенническим способом вследствие ненадлежащей идентификации клиента. Поддерживаете ли вы это предложение? — спросил депутат.

Глава АРРФР отметила, что по таким кейсам будет предусмотрен как внесудебный, так и судебный порядок списания задолженности.

— Если кредит был оформлен без ведома клиента и он не проходил биометрию, то задолженность подлежит списанию во внесудебном порядке. Необходимо подать заявление в органы уголовного преследования. Они выдают соответствующее постановление о признании кредита мошенническим. На основании этого можно списывать долг, — пояснила Мадина Абылкасымова.

По ее словам, за последние два года со стороны банков была прощена задолженность 1 400 заемщиков по 1 500 займам на сумму 1,9 млрд тенге. Это случаи, когда задолженность была списана во внесудебном порядке на основе обращений граждан.