Когда уберут старую дорожную разметку на площади Республики в Алматы

Старая дорожная разметка на улице Сатпаева в районе площади Республики в Алматы полностью подлежит удалению, вскоре ее устранят с покрытия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вопрос подняли на очередной сессии маслихата города. Депутат Ольга Спирина отметила, что после масштабного благоустройства площади Республики и создания нового общественного пространства для пешеходов на проезжей части улицы Сатпаева сохранилась старая дорожная разметка. По ее словам, она может вводить водителей в заблуждение и создавать потенциально опасные ситуации на дороге.

В связи с этим депутат поинтересовалась, когда устаревшая разметка будет полностью устранена. Руководитель управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Ержан Диханбаев сообщил, что работы уже запланированы и для их выполнения привлечена специализированная компания.

По его словам, ранее старую разметку пытались удалить механическим демаркировщиком, однако полностью устранить ее не удалось. При более интенсивной обработке существует риск повреждения верхнего слоя асфальта.

— Мы уже подписали соглашение со специализированной компанией из Беларуси, которая является одним из лидеров в сфере дорожной разметки в странах СНГ и зарегистрирована в Казахстане. Уже на следующей неделе они доставят специальную гидродинамическую машину, которая с помощью воды под высоким давлением полностью удалит старую дорожную краску. Эта проблема будет решена, — сказал Ержан Диханбаев.

Он уточнил, что завершить работы планируется до 9 августа.

Напомним, ранее в Алматы завершилось масштабное благоустройство площади Республики. Концепцию обновления общественного пространства разработала британская компания.