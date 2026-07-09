Как выглядит новая площадь Республики в Алматы

В Алматы на площади Республики завершены работы по благоустройству. Концепция проекта была разработана британской компанией, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект разработан британцами, а реализован управлением развития общественных пространств города Алматы по принципу «от фасада до фасада».

Общая площадь благоустроенной территории составила 4,5 гектара. На площади Республики полностью обновили покрытия общественных пространств, модернизировали инженерные сети, наружное освещение и систему автоматического полива. При благоустройстве использованы современные материалы с расчетным сроком службы более 10 лет.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

На территории высадили 233 крупномерных дерева, более 63 тысяч кустарников и 17,7 тысячи многолетних растений, обустроили газоны и участки с клеверным покрытием. В вечернее время зеленые насаждения освещаются архитектурной подсветкой. Кроме того, установлено 129 новых фонарей.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Для отдыха жителей оборудовали детские игровые площадки, прогулочные маршруты, зоны отдыха и два амфитеатра. Также появились велодорожки, которые станут частью единого велосипедного маршрута вдоль улицы Сатпаева. На площади установили более 500 элементов городской мебели, включая скамейки, урны, велопарковки, столы, кресла и другие малые архитектурные формы. Одной из особенностей обновленного общественного пространства стали восемь декоративных водоемов. Кроме того, восстановлены существующие фонтаны и построены новые фонтанные комплексы.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

В рамках проекта также введена в эксплуатацию новая остановка для автобусов по улице Сатпаева, установлены дополнительные светофоры, организованы регулируемые пешеходные переходы.

После завершения всех работ вдоль улицы Сатпаева будет сформировано единое современное общественное пространство, объединяющее основные общественные зоны города.

Фото: акимат Алматы

Напомним, ранее сообщалось, что завершить реконструкцию музейно-мемориального комплекса Райымбек батыра планируется в июле 2026 года.