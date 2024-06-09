Когда станут известны первые предварительные итоги выборов в Европарламент

В Европейском союзе проходят выборы в Европейский парламент, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В отдельных странах Евросоюза выборы начались раньше, как к примеру в Нидерландах (6 июня).

Тем не менее, в большинстве из 27 государств ЕС основной день голосования – воскресенье.

Избирателям предстоит выбрать 720 евродепутатов. Каждая страна направит в Брюссель количество будущих членов Европарламента, пропорциональное населению государства-члена.

Наибольшие по составу делегации в ЕП традиционно у Германии, Франции, Италии, Испании и т.д.

Первые предварительные результаты европейских выборов будут объявлены сегодня вечером около 23:15 - 23:45 по центральноевропейскому летнему времени (2:15 10 июня по времени Астаны).

Предварительные результаты европейских выборов могут быть опубликованы только после 23:00 по центральноевропейскому летнему времени, когда закроются последние избирательные участки в Италии.

Ранее парламент опубликует первый набор доступных национальных оценок около 18:15 по центральноевропейскому летнему времени, а первый прогноз нового парламента ожидается около 20:15 - 20:30 по центральноевропейскому летнему времени (ориентировочное время), основанный на национальных оценках, экзитполах и намерениях предвыборного голосования.

Обновленные прогнозы последуют по мере того, как службы парламента будут получать информацию от национальных властей. Последний обновленный прогноз ожидается около 1:00 по центральноевропейскому летнему времени.