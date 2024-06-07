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    12:45, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Опубликованы результаты exit-poll выборов в Европарламент в Нидерландах

    выборы, Нидерланды
    Фото: Sem van der Wal/ ANP

    Предварительные результаты голосования в Европарламент показывают, что левый альянс «Зеленых лейбористов» (GroenLinks-PvdA) занимает первое место и получает восемь мест в Европейском парламенте, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Несмотря на прогнозы, крайне правая партия «PVV», вероятно, занимает второе место и получает семь мест.

    Официальные результаты в Нидерландах будут опубликованы в воскресенье вечером, после завершения голосования в остальных 26 странах ЕС.

    Явка в Нидерландах составила почти 47%, что на пять процентных пунктов выше, чем в 2019 году.

    Нидерланды избирают 31 депутата в 720 местный Европарламент.

    Теги:
    Евросоюз Европа Бельгия Выборы Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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