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    16:10, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Когда снимут ограничения по карантину в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы находится в «красной» зоне по коронавирусу. В связи с этим, с 1 февраля будет усилен карантин. Когда будут сняты ограничительные меры, ответил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    В прямом эфире на телеканале Atameken Business у санврача спросили, когда могут быть сняты новые ограничения.

    «Для этого нам сначала надо выйти из «красной» зоны. Тогда будем рассматривать вопрос по переводу ограничительных мер в формате «желтой» зоны. Сейчас идет сокращение заболеваемости. Если будет оказана помощь со стороны населения, мы должны вместе работать, если мы вместе поработаем по соблюдению карантинных мер, и предприниматели, и население, то, я думаю, в самое ближайшее время мы можем выйти из «красной» зоны. Тем более, на сегодня мы практическии стоим на границе «красной» и «желтой» зон», - сказал Ж. Бекшин.

    Напомним, с 1 февраля ТРЦ, торговые дома и торговые сети Алматы будут работать с 10:00 до 20:00 часов в будние дни. Также установлен запрет деятельности в субботние и воскресные дни.

    Запрещена деятельность детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп при соблюдении комплектации групп не более 15 человек; сезонных детских оздоровительных организаций (лагерей).

    C 1 февраля запрещена работа кинотеатров в Алматы.

    По словам Ж.Бекшина, 40% алматинцев заражаются коронавирусом в общественных местах: кафе, ночные клубы, рестораны и ТРЦ.

    Кроме того, санврач пояснил, будут ли в Алматы установлены блокпосты на въезде и выезде из/в город в связи с ограничительными мерами и будут ли работать метро и ездить автобусы в выходные дни.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматы
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