Когда следующий казахстанец полетит в космос, ответил Айдын Аимбетов

Казахстанский космонавт, Народный Герой Казахстана, генерал-майор ВВС РК Айдын Аимбетов сообщил, что отечественные научные институты готовят научно-технические программы для космоса, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе научно-музыкального фестиваля IQ BBQ в Алматы космонавт отметил, что нет смысла оправлять космонавта на орбиту без научной программы. Он также прокомментировал вопрос, кто будет следующим казахстанцем-космонавтом.

— Как только будет научная программа, то будет объявлено о космическом полете. Наши научные институты готовят программу. После ее объявления будем отбирать претендентов. Это не так сложно. Сейчас молодежь другая — ведет активный образ жизни, получает новые знания, — сказал генерал-майор ВВС РК.

Айдын Аимбетов также отметил, что Казахстану следует уделять больше внимания освоению космоса в мирных целях.

— Что такое космос? Рассмотрим, например, лунную программу. На Луне никогда не было атмосферы, и материалы, которые там собрались, могут помочь раскрыть загадки ее формирования. Также астероиды, которые вращаются вокруг Луны, могут быть не только каменными, но и золотыми, железными или платиновыми. Эти объекты нужно изучать. Если мы не будем развивать свои космические программы, то будем вынуждены пользоваться достижениями других стран, — пояснил спикер.

Отметим, что Айдын Аимбетов полетел в космос 2 сентября 2015 года и провел там 10 дней. Он совершил космический полет в качестве бортинженера-2 транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-18М» к Международной космической станции (МКС). Таким образом, он стал третьим казахстанским космонавтом.

Напомним, в первой декаде сентября в летописи казахстанского космоса отмечается дата полета в космос третьего казахстанского космонавта, военного летчика Айдына Аимбетова. Он поделился воспоминаниями о полете и размышлениями о сегодняшнем дне в эксклюзивном интервью агентству Kazinform.

Казахстанский космонавт Айдын Аимбетов, который после космического полета начал работу в системе Казкосмоса, получил новое назначение, возглавил АО «СП «Байтерек».