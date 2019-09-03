Космический сентябрь Айдына Аимбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первой декаде сентября в летописи казахстанского космоса отмечается дата полета в космос третьего казахстанского космонавта, военного летчика Айдына Аимбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айдын Аимбетов совершил полет со 2 по 12 сентября 2015 года в качестве бортинженера космического корабля «Союз ТМА-18М» в составе экипажа: командира корабля россиянина Сергея Волкова и астронавта Королевства Дании Андреса Могенсена.

В эти знаменательные для космонавта дни Айдын Аканович поделился воспоминаниями о полете и размышлениями о сегодняшнем дне в эксклюзивном интервью МИА «Казинформ».

- Айдын Аканович, что для Вас значит 2 сентября?

- В жизни космонавта есть главная дата – день полета в космос, это по сути его день рождения, становления космонавтом. Но путь к этому заветному дню оказался достаточно долгим, более 12 лет. В 2002 году был объявлен отбор в отряд РК, тогда намечалось создание национального отряда космонавтов.

Известно, по результатам огромного конкурса, 9 ноября 2002 года на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве РК по отбору кандидатов, Айдын Аимбетов был рекомендован для включения в отряд космонавтов РК.

Пройдя главную медицинскую комиссию (ГМК) 17 декабря 2002 года, он получил допуск к спецтренировкам, и уже 29 мая 2003 года по решению Государственной межведомственной комиссии (ГМВК) Росавиакосмоса начал подготовку в составе группы российских кандидатов в космонавты.

«С 16 июня 2003 года я приступил к общекосмической подготовке в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина и 5 июля 2005 года мне была присвоена квалификация «космонавт-испытатель». В течение 2005-2009 годов шла подготовка в группе совершенствования и специализации по транспортному пилотируемому кораблю «Союз-ТМА» и российскому сегменту Международной космической станции (МКС). Эти шесть лет подготовки в ЦПК и проживания в Звездном городке были такими счастливыми в моей жизни», - вспоминает Айдын.

- А как получилось, что в самый последний момент полет был отложен?

- Да, это был очень эмоционально ощутимый, неожиданный поворот событий. 5 марта 2009 года Казкосмосом и Роскосмосом был подписан контракт на осуществление кратковременного (10 дней) космического полета казахстанского космонавта на российский сегмент Международной космической станции. Уже была определена конкретная дата полета – 30 сентября 2009 года. Однако решением Республиканской бюджетной комиссии от 20 марта 2009 года в финансировании полета казахстанского космонавта на МКС было отказано в связи с экономическим кризисом.

Но я не терял надежду на исполнение своей мечты. По совету председателя Национального космического агентства РК Талгата Мусабаева приступил к работе в системе Казкосмоса. Это было правильное решение, ведь и статус у меня - первый космонавт Казкосмоса был неслучайным. Всеми вопросами разработки научной программы полета, финансирования занимался созданный Указом Президента Казахстана в 2007 году государственный орган по космической деятельности - Казкосмос.

- Через какое время было принято решение о том, что Вы все-таки полетите?

- Это было такое же эмоционально ощутимое и неожиданное решение, как отмена полета (смеется). С момента отсрочки полета прошло шесть лет и я уже начал терять надежду. И вот в мае 2015 года Президенты России и Казахстана приняли политическое решение о полете казахстанского космонавта в связи с появлением полетных возможностей на МКС. Вот так, в соответствии с договоренностью сторон, с конца мая 2015 года я вновь приступил к подготовке в ЦПК им. Гагарина. А в период с 20 по 27 июня 2015 года прошел подготовку в Космическом центре им. Джонсона НАСА в Хьюстоне (США) с целью изучения американского сегмента МКС.

- Итак, день полета. Каким он Вам запомнился?

- Могу сказать так – это был день счастья! В космос меня провожали казахстанские делегации, вся моя семья, включая маму, в этот день на Байконуре работали десятки казахстанских журналистов. Больше 12 лет я ждал этого дня, поэтому было ощущение радости сбывшейся мечты, торжества, благодарности. Полет перенес очень хорошо, также отлично чувствовал себя и на МКС, выполнив пятую космическую программу Казахстана, которая включала 10 научных экспериментов.

И так, «звездный» час Айдына Аимбетова наступил 2 сентября 2015 года в 10 часов 37 минут по времени Астаны, когда международный экипаж космического корабля «Союз ТМА-18М» успешно стартовал с Байконура. Спустя 10 суток Аимбетов вместе с коллегами по МКС благополучно вернулся на Землю. «Это были 10 дней, который потрясли мой мир», - сказал Айдын. Об этом, я, как собкор МИА «Казинформ» на комплексе «Байконур», подготовила большой материал.

- Сегодня 3 сентября 2019 года. Что было в этот день 4 года назад?

- 3 сентября 2015 года мы, облетая нашу Землю, готовились к стыковке с МКС. Все прошло благополучно и 4 сентября мы были на станции. Я приступил к реализации наших казахстанских экпериментов. Что касается эмоций, то в космосе человек очень ярко и отчетливо понимает ценность земной жизни. Семья, дружба, труд во благо родины, то есть простые человеческие радости, которые надо ценить каждую секунду.

После возвращения из космоса продолжил работу в системе Казкосмоса. С 2016 года по сей день работаю в АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» в должности вице-президента по спутниковым технологиям.

Хорошо помню, как наказ, слова нашего Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, который принял меня до и после полета, а за день до старта позвонил с пожеланиями успешного полета на Байконур. Слова, которые он сказал во время нашей встречи в аэропорту, стали программой действий. «Весь мир стремится освоить космос. Вопрос не в сегодняшних выгодах. Космические затраты сулят огромные выгоды для научно-технического прогресса. То, что испытывается в космосе, невозможно сделать на земле. Набирая весь опыт исследования на земле, ученые делают большие открытия», - сказал наш Елбасы.

- Спасибо за интервью, Айдын Аканович! Новых Вам успехов и благополучия.