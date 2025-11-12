РУ
    17:53, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Когда школьники Восточного Казахстана начнут питаться по новому меню

    В управлении образования Восточно-Казахстанской области ответили на вопрос, когда школьники региона перейдут на питание по новому меню, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Школьная столовая Мектеп асханасы
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    В то время как в школах большинства регионов страны обновленные стандарты питания уже внедрены, в Восточном Казахстане изменения пока не начались. Из-за этого предприниматели, обслуживающие школьные столовые, несут убытки. Проблема поднималась на встрече уполномоченного по защите прав предпринимателей Каната Нурова с бизнесменами Восточно-Казахстанской и Абайской областей.

    Представители бизнеса предложили расширить список взаимозаменяемых продуктов с учетом региональных особенностей и сезонных товаров.

    В управлении образования ВКО пояснили, что утверждение меню относится к компетенции Министерства здравоохранения.

    — Обновление школьного меню и изменение стандартов питания проводится в соответствии с санитарными нормами и требованиями безопасности пищевых продуктов. В настоящее время действует меню, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № МЗ РК-302/2020. Так как ряд компаний, обеспечивающих питание в школах, отказались работать по этому меню, в Минздрав было направлено предложение о внесении изменений. Получен ответ, и сейчас совместно с управлением здравоохранения ведется работа по утверждению скорректированного меню. После официального утверждения обновленное меню будет внедрено во всех школьных столовых, — сообщили в пресс-службе управления образования.

    Ранее мы рассказывали, что и в Астане школьников кормят по старым нормам из-за нехватки финансирования.

    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
