Когда школьники Восточного Казахстана начнут питаться по новому меню

В то время как в школах большинства регионов страны обновленные стандарты питания уже внедрены, в Восточном Казахстане изменения пока не начались. Из-за этого предприниматели, обслуживающие школьные столовые, несут убытки. Проблема поднималась на встрече уполномоченного по защите прав предпринимателей Каната Нурова с бизнесменами Восточно-Казахстанской и Абайской областей.

Представители бизнеса предложили расширить список взаимозаменяемых продуктов с учетом региональных особенностей и сезонных товаров.

В управлении образования ВКО пояснили, что утверждение меню относится к компетенции Министерства здравоохранения.

— Обновление школьного меню и изменение стандартов питания проводится в соответствии с санитарными нормами и требованиями безопасности пищевых продуктов. В настоящее время действует меню, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № МЗ РК-302/2020. Так как ряд компаний, обеспечивающих питание в школах, отказались работать по этому меню, в Минздрав было направлено предложение о внесении изменений. Получен ответ, и сейчас совместно с управлением здравоохранения ведется работа по утверждению скорректированного меню. После официального утверждения обновленное меню будет внедрено во всех школьных столовых, — сообщили в пресс-службе управления образования.

Ранее мы рассказывали, что и в Астане школьников кормят по старым нормам из-за нехватки финансирования.