Школьников ВКО до сих пор кормят по старому меню

Проблема школьного питания снова стала центральной темой на встрече бизнес-омбудсмена Каната Нурова с представителями ВКО и области Абай.

На диалоговой площадке собрались предприниматели, чиновники и представители институтов поддержки бизнеса. Но ключевой вопрос остался тем же: почему дети региона до сих пор питаются по старому меню, а бизнесу приходится «латать дыры» из-за устаревших норм и нехватки финансирования.

— Меню, утвержденное в Министерстве здравоохранения, не учитывает ни региональные особенности, ни реальные цены. Финансирования в 722 тенге на ребенка явно недостаточно, а включенные продукты не всегда востребованы детьми. В итоге предприниматели работают в убыток, — заявила председатель Ассоциации розничной торговли и общественного питания Марина Лаптева.

Она напомнила, что Восточный Казахстан до сих пор не утвердил адаптированное меню, хотя другие регионы уже перешли на новые нормы и начали оценивать их качество.

По словам участников встречи, обсуждения идут с сентября, но конкретного решения нет. Управление здравоохранения фактически самоустранилось от доработки меню, хотя порядок полномочий четко прописан в приказе Минздрава.

— Пока чиновники решают, кто главный, дети питаются по старым схемам. Арендаторы школьных столовых несут риски, ведь именно они ежедневно отвечают за качество питания, — отметили предприниматели.

Бизнес предложил расширить перечень взаимозаменяемых продуктов, чтобы регионы могли учитывать специфику и сезонность.

Бизнес-омбудсмен Канат Нуров подчеркнул, что системные барьеры должны устраняться не на бумаге, а на практике.

— Мы обязаны создавать условия, при которых предприниматель будет развиваться, а не тратить силы на борьбу с бюрократией. Все поднятые вопросы будут рассмотрены, по каждому ожидаем конкретные решения, — сказал он.

Предприниматели выразили надежду, что эта встреча не станет очередным обсуждением без результата.

— Государство слышит бизнес — и это важно. Но теперь нужно переходить к действиям, — резюмировали участники.

Ранее мы рассказывали о новом стандарте питания в Казахстане.