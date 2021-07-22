+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Когда примут новый генплан Алматы

22 Июля 2021 19:20
Поделиться:
Когда примут новый генплан Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов ответил, когда будет приниматься генеральный план города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Бердибек Сапарбаев побывал на строительстве новых школ в Таразе
Интерактивная карта строительства Алматы: где ее найти и как использовать Около 150 наркограффити закрасили в Алматы Еще 5000 коек развернут в Алматы из-за роста случаев СOVID-19

«Генеральный план до сих пор находится на обсуждении. Он обсуждается с учетом мнения общественных организации, мы разделились на группы. Каждая группа работает по отдельности с разработчиками проекта. Я думаю, в августе мы уже зайдем с окончательным решением. Буквально недавно я принимал участие в обсуждении тех вопросов и замечаний, которые были по транспортной инфраструктуре. Работа идет неплохо, я считаю, что это полезно, когда мы эти вопросы обсуждаем через общественных активистов. Как только последние замечания будут устранены разработчиками, я надеюсь, мы уже с готовым материалом выйдем на общественные слушания», - ответил руководитель управления в ходе брифинга в РСК.

Спикер добавил, что они приняли все замечания экспертов, которые соответствуют законодательству и возможны к внедрению в генплан.

«В основном замечания были о сокращении количества развязок, больше сделать пробивки улиц не в сторону гор, а со стороны въезда в город внешнего транспорта. Внешний транспорт - это один из элементов того, что он задевает экологическую составляющую города… Там очень много, около 300 замечаний», - заявил он.

По его словам, завершающий этап будет в августе. Далее предстоит процедурный процесс, помимо общественных обсуждений, будет еще экспертиза проекта, презентация в маслихате. Затем маслихат должен передать проект на утверждение в Правительство.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Строительство   #Другие государственные органы   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Бердибек Сапарбаев побывал на строительстве новых школ в Таразе
Интерактивная карта строительства Алматы: где ее найти и как использовать
Около 150 наркограффити закрасили в Алматы
Еще 5000 коек развернут в Алматы из-за роста случаев СOVID-19
Популярное
1 В какие страны можно летать из Казахстана
2 Димаш Кудайберген вошел в состав жюри конкурса «Новая волна-2021»
3 15 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу
4 Нетрезвый скутерист едва не разбился в Петропавловске
5 Четыре вагона сена отправили из Туркестанской области мангистауским фермерам
Читайте также
Беременную женщину с КВИ и ее малыша спасли от смерти костанайские врачи
Еще 5000 коек развернут в Алматы из-за роста случаев СOVID-19
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив