22 Сентября 2022, 13:02

Когда построят три газовые тепловые станции в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане ведется строительство трех газовых тепловых станций. В управлении топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства сообщили о сроках их строительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Марселя Узакбаева, уже на текущий год дефицит тепла без учета строящихся объектов составляет более 300 гигакалорий. На сегодня в столице ведется реализация трех газовых тепловых станций: тепловая станция «Туран», тепловая станция «Тельмана», также станция «Юго-Восток».

«Каждая тепловая станция имеет свои зоны покрытия. Проектная мощность станции «Туран» будет составлять 600 гигакалорий в час, которая будет охватывать перспективные районы застройки южнее улицы Сыганак и западнее проспекта Туран. Мощность тепловой станции «Тельмана» тоже будет составлять 600 гигакалорий, она будет охватывать перспективные районы застройки южнее жилого массива «Тельмана» и улицы Тауелсиздик. Тепловая станция «Юго-Восток» мощностью 350 гигакалорий будет охватывать перспективные районы застройки аллеи «Мыңжылдык», вокзала «Нұрлы жол», нового жилого массива «Бағыстан». Суммарная мощность трех газовых тепловых станций составит 1550 гигакалорий», - сообщил Марсель Узакбаев на сессии маслихата города Астаны.

По его словам, в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 370 гигакалорий тепловых станций «Туран» и «Юго-Восток». Тем временем, в управлении добавили, что оставшиеся проектные мощности планируется ввести в 2024-2025 годах при условии своевременного финансирования.

Ранее о строительстве трех газовых котельных и насосно-фильтровальной станции в Астане сообщал аким столицы.