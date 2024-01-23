Когда пересадки на общественном транспорте станут бесплатными в Алматы

В Алматы до конца этого года хотят разработать новое тарифное меню, позволяющее бесплатные пересадки, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На сегодня мы разрабатываем тарифное меню. В последующем, на основании мастер-плана транспортного каркаса мы хотим же оптимизировать всю маршрутную сеть… В этом году, после того, как разработаем транспортное меню, мы хотим перейти на «Bus километр». В целом мы хотим саму тарифную политику пересмотреть, - сообщил руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев на встрече с журналистами.

Спикер отметил, что одной из важных задач проекта - повысить привлекательность общественного транспорта.

- Одна из важных задач - это чтобы люди могли за определенное время бесплатно пересесть на другой маршрут. Вопрос сейчас нами отрабатывается. Мы все прекрасно знаем. Если мы этого не добьемся, то пересадить людей на общественный транспорт будет тяжело, - добавил он

Сагындык Телибаев также озвучил срок реализации нового проекта.

- Я думаю, что мы уже в третьем квартале получим свой проект. И в конце 2024 года уже начнем реализацию, - ответил он на вопрос журналиста.

В прошлом году аким Алматы Ерболат Досаев сообщил о планах по внедрению нового тарифного меню.