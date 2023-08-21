Пересадки на общественном транспорте станут бесплатными в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы со следующего года будет внедрено новое тарифное меню, позволяющее бесплатные пересадки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Ерболат Досаев в ходе недавнего совещания по развитию города сообщил Президенту Касым-Жомарту Токаеву, что утверждение мастер-плана по развитию транспортного каркаса в Алматы запланировано на декабрь 2023 года.

«На первом этапе в 2024 году начнется строительство пилотного коридора BRT на проспекте Райымбека, и будет внедрено новое тарифное меню, позволяющее бесплатные пересадки», – подчеркнул аким Алматы.

В ходе второго этапа, в 2025–2026 годах, планируется запуск первой линии LRT протяженностью 26 км. Она пройдет с западной стороны до центра города. Станции Алматы-1 и Алматы-2 соединит наземное метро. Предполагается, что доступный скоростной общественный транспорт – метро, LRT и BRT - позволит повысить скорость передвижения пассажиров на 20–30%.

Аким добавил, что за счет развития скоростного транспорта нагрузка на городские маршруты в целом будет снижена: они начнут выполнять не основную, а подвозящую роль, при этом интервал движения снизится до 5–10 минут с нынешних 30 минут в часы пик.

С учетом планируемых изменений ожидается рост ежедневного количества поездок с 1,4 млн до 1,7 млн в 2025 году.

Кроме того, в метро Алматы запустят дополнительные поезда.