РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:49, 21 Август 2023 | GMT +6

    Пересадки на общественном транспорте станут бесплатными в Алматы

    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы со следующего года будет внедрено новое тарифное меню, позволяющее бесплатные пересадки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Ерболат Досаев в ходе недавнего совещания по развитию города сообщил Президенту Касым-Жомарту Токаеву, что утверждение мастер-плана по развитию транспортного каркаса в Алматы запланировано на декабрь 2023 года.

    «На первом этапе в 2024 году начнется строительство пилотного коридора BRT на проспекте Райымбека, и будет внедрено новое тарифное меню, позволяющее бесплатные пересадки», – подчеркнул аким Алматы.

    В ходе второго этапа, в 2025–2026 годах, планируется запуск первой линии LRT протяженностью 26 км. Она пройдет с западной стороны до центра города. Станции Алматы-1 и Алматы-2 соединит наземное метро. Предполагается, что доступный скоростной общественный транспорт – метро, LRT и BRT - позволит повысить скорость передвижения пассажиров на 20–30%.

    Аким добавил, что за счет развития скоростного транспорта нагрузка на городские маршруты в целом будет снижена: они начнут выполнять не основную, а подвозящую роль, при этом интервал движения снизится до 5–10 минут с нынешних 30 минут в часы пик.

    С учетом планируемых изменений ожидается рост ежедневного количества поездок с 1,4 млн до 1,7 млн в 2025 году.

    Кроме того, в метро Алматы запустят дополнительные поезда.


    Теги:
    Общество Цены и тарифы Алматы Транспорт для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!