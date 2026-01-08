Когда озвучат приговор по делу об убийстве Айзат Джумановой

Прокурор ходатайствовал о допросе дополнительного свидетеля — дознавателя Даулета Карипжанова, который в день трагедии участвовал в проведении следственных действий.

В ходе заседания выяснилось, что в протоколе осмотра места происшествия указано изъятие мобильного телефона Samsung красного цвета, обнаруженного при осмотре спальни.

Давая показания, дознаватель Даулет Карипжанов пояснил, что по факту на месте происшествия мобильного устройства не было, а вносил он эти сведения в протокол на основании информации, полученной от другого лица.

— Мне позвонили и сообщили, что уже доехали до тела Джумановой в Талдыкоргане, где и изъяли этот телефон. Но я не помню, кто мне позвонил. Я посчитал эту информацию важной и внес её в документ, — сообщил он в суде.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

Представители потерпевшей стороны заявили, что в деле об убийстве Айзат остаётся множество неучтённых обстоятельств. В частности, по какой причине один телефон находят и в больнице, и на месте преступления. По их мнению, подобные пробелы вызывают сомнения в полноте и объективности проведённого расследования.

Адвокат потерпевшей стороны Зарина Мейрембаева подчеркнула, что в случае несогласия с итоговым решением суда защита намерена добиваться его пересмотра.

— В случае несогласия с приговором суда мы будем подавать аппеляцию, мы дойдем до Верховного суда. И, если надо будет, мы дойдем до международного уровня, — заявила она.

В связи с этим потерпевшая сторона настаивает на пересмотре дела с учётом всех выявленных фактов и требует назначить подсудимому максимально строгое наказание — пожизненное лишение свободы.

Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

В последнем слове подсудимый Айбар Жанболат заявил о раскаянии в содеянном, подчеркнув, что не имел умысла лишать жизни Айзат. Он попросил прощения у ее родных и близких, а также у своих родителей.

— Я глубоко сожалею о случившемся и готов понести наказание. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Айзат. Понимаю, что наш ребенок теперь остался сиротой. Я не согласен с предъявленным мне обвинением по статье об умышленном убийстве, поскольку у меня не было умысла ее убивать. Я любил Айзат, и продолжаю ее любить. Уважаемый суд, со своей стороны прошу вынести справедливый приговор и еще раз приношу извинения народу, своим близким и семье моей жены, — сказал подсудимый.

Отмечается, что оглашение приговора по делу об убийстве Айзат Джумановой в Аксуском районе назначено на 9 января в 10:00.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил 15 лет лишения свободы для подсудимого Айбара Жанболата.