    12:00, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Когда назначат вице-президента Казахстана, рассказал Маулен Ашимбаев

    Вопрос назначения вице-президента Казахстана будет решен после формирования нового Курултая. Об этом сообщил спикер Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Маулен Ашимбаев
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что вопрос находится в компетенции Главы государства.

    — После того, как будет избран новый Курултай, Глава государства примет соответствующее решение. В соответствии с законом в соответствии с новой Конституцией будут приняты решения. Вопросы прописаны в нашей Конституции, — сказал Маулен Ашимбаев.

    Ранее сообщалось, что назначение вице-президента будет осуществляться Президентом с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов. Освобождать вице-президента от должности также будет Президент.

    Данира Искакова
