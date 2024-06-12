Когда начнут строить дома для жителей затопленного села Нура в Актюбинской области

В селе Нура Иргизского района до сих пор не начаты строительные работы. При переносе села на новое место потребовалось время, чтобы упорядочить документы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Иргизском районе Актюбинской области продолжается работа по борьбе с паводками. В Нуре было затоплено 117 домов. В 22 из них вода отступила, остальные находятся в воде уже 2 месяца.



Уровень воды в этом районе достиг 3-х метров, и было принято решение переселить жителей на новое место. По согласованию новое село будет построено на земле Сарыоба. Сегодня сельчане жалуются, что устали ждать новые дома и требуют начала строительства.

- Во время весеннего паводка в Иргизском районе пострадали 168 домов. Из них 161 дом признан непригодными для жилья. В 7 домах сделают капитальный ремонт. Из общего числа жителей 24 жителя дали согласие на приобретение готовых домов и 7 из них приобрели дома. Будет построено 137 домов. Из них 75 домов в селе Нура, 12 домов в селе Мамыр, 50 домов в центре Иргизского района, - сказал аким Иргизского района Нурлан Кызбергенов.

Стоит отметить, что для переселения села Нура на землю Сарыоба был составлен документ. Получив разрешение, строительные материалы должны быть доставлены на этой неделе. Строительство планируется завершить в середине августа.