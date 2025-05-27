Когда начнется выдача льготных кредитов в рамках проекта «Ауыл аманаты»

— Проект «Ауыл аманаты» реализуется с 2023 года по поручению Главы государства. В 2023–2024 годах из республиканского бюджета на его реализацию было выделено 120 млрд тенге. На 2025 год предусмотрено 50 млрд тенге. Согласно плану финансирования, выдача льготных кредитов запланирована на конец второго квартала текущего года, — говорится в ответе главы Правительства.

По его словам, проект является одним из ключевых инструментов повышения доходов сельского населения.

— В связи с передачей полномочий по реализации проекта от Министерства сельского хозяйства к Министерству национальной экономики ведётся работа по актуализации проекта, разработке новых подходов и совместной реализации мер государственной поддержки по комплексному развитию сельских территорий, — отметил Олжас Бектенов.

Отметим, Министерство национальной экономики разрабатывает новую модель реализации программы «Ауыл аманаты». Программа направлена на развитие предпринимательства в селе. В числе инструментов поддержки — микрокредиты и лизинг под 2,5%. Министерство обновляет методику определения специализации населённых пунктов посредством скрининга и вносит изменения в соответствующие правила.

Ранее мы писали о том, что 50 млрд тенге выделят на программу «Ауыл аманаты» в 2025 году.

Как помогает проект «Ауыл аманаты» сельчанам Карагандинской области — в материале агентства Kazinform.