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    20:00, 10 Май 2025 | GMT +5

    50 млрд тенге выделят на программу «Ауыл аманаты» в 2025 году

    Министерство национальной экономики РК приступило к разработке обновлённой модели реализации программы «Ауыл аманаты». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Министерство национальной экономики РК
    Фото: kt.kz

    Она станет ключевым инструментом государственной поддержки в сфере комплексного развития сельских территорий. В рамках концепции предусмотрена приоритетная реализация проектов в перспективных сёлах с одновременным развитием инженерной и социальной инфраструктуры.

    - Основное внимание будет сосредоточено на населённых пунктах с высоким потенциалом роста. Их перечень был определён ещё в 2019 году и актуализирован в 2023 году на основе предложений акиматов. Проекты будут сопровождаться модернизацией систем водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, а также созданием комфортных социальных условий, пояснили в Миннацэкономики.

    Программа ориентирована на поддержку сельского предпринимательства. Среди механизмов поддержки — микрокредитование и лизинг под 2,5 %. Сейчас министерство обновляет правила, включая подходы к определению специализации населённых пунктов через скрининг.

    Параллельно расширяется перечень направлений микрокредитования с учётом региональной специфики. Включены новые виды деятельности, отражающие приоритеты социально-экономического развития территорий. Так, по предложениям акиматов области Абай и ВКО в перечень включён туризм как перспективная отрасль для малого бизнеса.

    Также предусмотрено создание малых индустриальных зон — для повышения доходов сельчан, сокращения издержек и развития логистики. Они станут площадками для хранения, переработки и сбыта продукции, а также создадут новые рабочие места на местах.

    На реализацию новой модели в 2025 году из республиканского бюджета будет выделено 50 млрд тенге. Планируется выдать свыше 5 тысяч микрокредитов.

    Теги:
    Миннацэкономики Экономика Ауыл аманаты
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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