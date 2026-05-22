Когда начнется строительство экопарка на Малом Талдыколе

Принято решение суда по вопросу о Малом Талдыколе в Астане, утвержден ряд обязательств по сохранению озера и строительству инфраструктуры на берегах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил аким Астаны Женис Касымбек в программе «Уәде» на телеканале «Jibek joly». По его словам, в настоящее время, в соответствии с решением суда, проводится работа по сохранению нескольких озер и благоустройству прибрежных территорий.

— По вопросу Малого Талдыколя, не как три года назад, сейчас этой проблемы нет. Принято решение суда, мы должны сохранить несколько озер и создать инфраструктуру вокруг озер. На следующей неделе мы начнем строительство экопарка вокруг пятого и седьмого озера. По объему, строительство в этом году будет выполнено на 70 процентов, в следующем году на 30 процентов. Мы планируем, что проект будет завершен до осени следующего года, — сказал аким.

Женис Касымбек также отметил, что в озере Большой Талдыколь прибавляется вода.

— С каждым годом в Большом Талдыколе прибавляется объем воды. Если в 2003 году было около трех миллионов кубометров, то в прошлом году объем воды превысил пять миллионов кубометров, — сказал Ж. Касымбек.

Аким остановился также на экологической ситуации в столице и ходе работы по газификации города.

— В отношении экологии есть вопрос о газе. Согласно нашему плану, в этом году жилые районы будут полностью обеспечены газом. ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 переведены на газ, а ТЭЦ-3 работает только на газе. Новые станции будут запускаться только на газе. Сейчас город полностью обеспечен газом. В будущем городу нужен будет один миллиард кубометров газа в год, министерство, по плану, предусматривает подачу газа в этом количестве, — сказал Ж. Касымбек.

Ранее сообщалось, что строительство экопарка на Малом Талдыколе оценили в 4,5 млрд тенге.



