Когда начнется массовая ревакцинация в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ревакцинация от коронавируса стартует в третьей декаде ноября. Об этом сообщила заместитель директора Центральной городской клинической больницы города Эльвира Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Спикер в ходе брифинга РСК отметила, что в городе сейчас зарегистрированы три вакцины: российская «Спутник V», казахстанская «QazVac» и китайская «Vero Cell».
«Ревакцинацию мы продолжим этими же вакцинами. Вакцина у нас в достаточном количестве, ревакцинация стартует в третьей декаде ноября. Ревакцинация - это та доза, которую люди получают после первого и второго компонента вакцинации. То есть вы получаете первые две дозы, а затем третью - бустерную. Это и называется у нас ревакцинация», - сказала Ибрагимова.
Она ранее заявила, что перед проведением вакцинации либо ревакцинации бустерной дозой, не делаются тесты на антитела . Человек может пройти этот тест по желанию.
Кроме того, Эльвира Ибрагимова рассказала , какой вакциной от коронавируса лучше ревакцинироваться.
Ранее сообщалось , кому и когда нужно привиться дополнительно.
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