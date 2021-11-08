Когда начнется массовая ревакцинация в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ревакцинация от коронавируса стартует в третьей декаде ноября. Об этом сообщила заместитель директора Центральной городской клинической больницы города Эльвира Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер в ходе брифинга РСК отметила, что в городе сейчас зарегистрированы три вакцины: российская «Спутник V», казахстанская «QazVac» и китайская «Vero Cell».

«Ревакцинацию мы продолжим этими же вакцинами. Вакцина у нас в достаточном количестве, ревакцинация стартует в третьей декаде ноября. Ревакцинация - это та доза, которую люди получают после первого и второго компонента вакцинации. То есть вы получаете первые две дозы, а затем третью - бустерную. Это и называется у нас ревакцинация», - сказала Ибрагимова.

Она ранее заявила, что перед проведением вакцинации либо ревакцинации бустерной дозой, не делаются тесты на антитела . Человек может пройти этот тест по желанию.

Кроме того, Эльвира Ибрагимова рассказала , какой вакциной от коронавируса лучше ревакцинироваться.

Ранее сообщалось , кому и когда нужно привиться дополнительно.