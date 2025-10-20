РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:35, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    Когда и где состоится матч «Кайрат» — «Астана» за «золото» КПЛ-2025

    В заключительном, 26-м туре Казахстанской Премьер-лиги, футбольный клуб «Кайрат» проведет матч с «Астаной» — в этой игре определится чемпион сезона-2025, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Когда и где состоится матч «Кайрат» — «Астана» за «золото» КПЛ-2025
    Коллаж: Kazinform/ Centralstadium.kz

    Матч «Кайрат» — «Астана» состоится 26 октября в Алматы.

    Перед очной встречей «Кайрат» идет на первом месте в КПЛ, имея в активе 58 очков. «Астана» располагается на второй строчке турнирной таблицы — у нее 56 очков. Таким образом, в предстоящей игре столичную команду устроит только победа, в то время как алматинцы могут довольствоваться и ничьей.

    В 25-м туре чемпионата Казахстана «Кайрат» в гостях обыграл «Кызылжар» (1:0), а «Астана» дома в сверхрезультативном матче добилась победы над «Актобе» (5:3).

    Теги:
    Спорт Футбол ФК «Астана» Алматы ФК «Кайрат»
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают