Когда и где состоится матч «Кайрат» — «Астана» за «золото» КПЛ-2025

Матч «Кайрат» — «Астана» состоится 26 октября в Алматы.

Перед очной встречей «Кайрат» идет на первом месте в КПЛ, имея в активе 58 очков. «Астана» располагается на второй строчке турнирной таблицы — у нее 56 очков. Таким образом, в предстоящей игре столичную команду устроит только победа, в то время как алматинцы могут довольствоваться и ничьей.

В 25-м туре чемпионата Казахстана «Кайрат» в гостях обыграл «Кызылжар» (1:0), а «Астана» дома в сверхрезультативном матче добилась победы над «Актобе» (5:3).