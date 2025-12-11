Когда город замедляется: снежный Алматы в объективе фотокорреспондента

В Алматы всю ночь шел снег и к утру 10 декабря улицы, дворы и крыши домов оказались укутаны плотным белым покрывалом.

Высота снежного покрова достигла 35 сантиметров — почти половины месячной нормы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Снег спрятал черный асфальт и приглушил привычный городской шум.

На улице по-зимнему красиво и неожиданно комфортно. После снегопада в городе свежо, дышится легко, поэтому многие вышли погулять. Люди идут неторопливо, дети играют со снегом, а во дворах слышен смех.

Фото: Александр Павский / Kazinform

На улице кто-то идет на работу, кто-то просто наслаждается моментом.

Несмотря на обильные осадки, погода по-настоящему располагает к прогулкам. Город кажется тише, уютнее и почти праздничным. Снег добавил новогоднего настроения.

Коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

Как сообщили в акимате Алматы, для обеспечения безопасного передвижения транспорта и пешеходов задействована спецтехника, а дороги и тротуары обрабатываются противогололедными материалами.

Около 2 700 дорожных рабочих очищают город от снега, на линии работают более 900 единиц спецтехники.

