    Когда город замедляется: снежный Алматы в объективе фотокорреспондента

    После ночного снегопада Алматы превратился в большой зимний пейзаж. Фотокорреспондент агентства Kazinform запетчетлел, как алматинцы гуляют, фотографируются и наслаждаются теплой и свежей погодой.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В Алматы всю ночь шел снег и к утру 10 декабря улицы, дворы и крыши домов оказались укутаны плотным белым покрывалом.

    Высота снежного покрова достигла 35 сантиметров — почти половины месячной нормы.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Снег спрятал черный асфальт и приглушил привычный городской шум.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На улице по-зимнему красиво и неожиданно комфортно. После снегопада в городе свежо, дышится легко, поэтому многие вышли погулять. Люди идут неторопливо, дети играют со снегом, а во дворах слышен смех.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На улице кто-то идет на работу, кто-то просто наслаждается моментом.

    Несмотря на обильные осадки, погода по-настоящему располагает к прогулкам. Город кажется тише, уютнее и почти праздничным. Снег добавил новогоднего настроения.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

    Как сообщили в акимате Алматы, для обеспечения безопасного передвижения транспорта и пешеходов задействована спецтехника, а дороги и тротуары обрабатываются противогололедными материалами. 

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Около 2 700 дорожных рабочих очищают город от снега, на линии работают более 900 единиц спецтехники. 

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

     

