«Когда человек просыпается — это многого стоит»: врач из Астаны с 46-летним стажем о профессии

Директор департамента анестезиологии и интенсивной терапии КФ «University Medical Center» Гульнара Мустафинова, получившая сегодня орден «Құрмет» из рук Главы государства, рассказала о своем 46-летнем опыте в медицине, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Гульнары Мустафиновой, любовь к медицине ей привила мама, которая 40 лет проработала акушеркой.

— У нас династия врачей. Мой муж — детский хирург, дети и сноха тоже врачи. Моя мама была акушеркой, она 40 лет отдала этой профессии. Наверное, именно мама привила мне любовь к медицине. Я видела, как она по ночам выезжала на экстренные операции и роды. Глядя на это, я выбрала медицину, — поделилась она.

Сегодня общий стаж врача составляет более 46 лет. По ее словам, именно работа в реанимации окончательно убедила ее в правильности выбранного пути.

— Когда я работала медицинской сестрой в реанимации, я поняла: спасти человека в крайне тяжелом, критическом состоянии, вернуть его к жизни, увидеть, как он просыпается и улыбается, — это многого стоит. Тогда я решила остаться в этой профессии, — рассказала она.

Говоря об изменениях в здравоохранении, Гульнара Мустафинова отметила, что медицина Казахстана сегодня стремительно развивается.

— Я начинала работать еще в советское время и вижу, насколько изменилась медицина. Сегодня у нас появились инновационные технологии, проводятся научные исследования. Если бы не было таких возможностей, возможно, нашим пациентам приходилось бы лечиться за рубежом. Сейчас мы ничем не хуже Запада, — подчеркнула врач.

Напомним, сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду медицинских работников.