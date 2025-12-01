Когда будет завершена четырехполосная дорога, соединяющая мавзолеи Арыстанбаб и Яссауи

Мавзолей Арыстанбаб и городище Отырар, расположенные на территории Отырарского района, а также мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в городе Туркестане ежегодно привлекают большое количество паломников. Сюда приезжают не только жители разных регионов страны, но и гости из-за рубежа.

В этом контексте особую роль в развитии туристической отрасли региона играет строящаяся четырехполосная автомобильная дорога в направлении Туркестан — Шаульдер.

На сегодняшний день выполнено 53% строительных работ на магистральной дороге. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 34 км трассы.

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области, общая стоимость проекта составляет 55,2 млрд тенге. Работы по реконструкции объекта разделены на четыре участка.

— В соответствии с проектом, существующая двухполосная дорога шириной семь метров расширяется до четырех полос, то есть до 15 метров. Все мосты и водопропускные трубы, расположенные на трассе, проходят полную реконструкцию. Для водителей предусмотрено обустройство зон отдыха и санитарных узлов. Кроме того, в границах населенных пунктов запланированы строительство водоотводных систем, установка освещения, светофоров, тротуаров и автобусных остановок. В настоящее время работы на третьем и четвертом участках дороги полностью завершены, и ввод объектов в эксплуатацию намечен до конца текущего года, — говорится в информации, предоставленной ведомством.

Также сообщается, что на первом и втором участках данной автодороги общей протяженностью 30 км предусмотрено соответствующее финансирование для проведения реконструкционных работ.

На этих участках в девяти местах ведется строительство объездных дорог, осуществляется замена водопропускных труб, устройство основания дорожного полотна, строительство железнодорожного переезда, а также укладка асфальтобетонного покрытия. Подрядной организацией выступает ТОО «АлемТрансЖол». Работы по реконструкции объекта носят переходящий характер и продолжатся до 2026 года.

Согласно утвержденному плану, в 2027 году строительство автомобильной дороги будет полностью завершено, после чего объект введут в эксплуатацию.

