Когда Алматы может выйти из «красной» зоны, рассказал аким

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал всех горожан соблюдать санитарно-эпидемиологические меры безопасности и вакцинироваться, это позволит стабилизировать ситуацию и постепенно вернуться к прежнему ритму жизни мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прямом эфире телеканала «Алматы» аким отметил, что 957 тысяч алматинцев подлежат вакцинации, из них на сегодня первым компонентом привились 277 144 человек.

«На сегодня темпы вакцинации не такие, как было раньше, темпы ниже, но, тем не менее, мы проводим большую разъяснительную, информационную работу. Опасения среди населения имеются, антиваксеры тоже не спят, придумывают всякие истории, сбрасывают в сеть, но хотелось бы сказать: меньше надо слушать антиваксеров, больше доверять медицине и тем людям, которые провакцинировались и спокойно работают, живут и не болеют», - сказал аким.

По его словам, в городе снижается количество заболевших КВИ.

«Если мы дальше будем так двигаться, то возможно в ближайшее время тоже выйдем из «красной» зоны и еще больше ограничений будет снято», - добавил аким.