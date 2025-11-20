Кофе с тараканами и червями стал трендом в Китае

Необычный кофе продается в кофейнях музея насекомых в Пекине по цене 45 юаней (примерно 3300 тенге) за чашку.

— Поскольку музей посвящен насекомым, нам показалось хорошей идеей предложить соответствующие напитки. Таракановый кофе в основном пьет любопытная молодежь. Родителям с детьми он не нравится, — рассказал сотрудник музея.

Он также заявил, что напиток стал трендом в интернете.

Те, кто успел попробовать, отмечают горький и слегка кисловатый привкус кофе.

Все ингредиенты закупаются в магазине трав традиционной китайской медицины (ТКМ), поэтому, по словам сотрудников музея, покупатели могут быть уверены в безопасности напитков.

Согласно теориям традиционной китайской медицины, порошок из тараканов можно использовать в качестве лекарства для улучшения кровообращения.

А богатые белком желтые мучные черви могут помочь укрепить иммунную систему человека, считают врачи.

Напомним, в прошлом году в Лондоне открылся ресторан, предлагающий блюда из сверчков.

Мы также писали, что в Катаре запретили продажу еды с содержанием насекомых.