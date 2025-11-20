Кофе с тараканами и червями стал трендом в Китае
Музей в Пекине выпустил кофейный напиток с молотыми тараканами и сушеными желтыми мучными червями, передает агентство Kazinform со ссылкой на South China Morning Post.
Необычный кофе продается в кофейнях музея насекомых в Пекине по цене 45 юаней (примерно 3300 тенге) за чашку.
— Поскольку музей посвящен насекомым, нам показалось хорошей идеей предложить соответствующие напитки. Таракановый кофе в основном пьет любопытная молодежь. Родителям с детьми он не нравится, — рассказал сотрудник музея.
Он также заявил, что напиток стал трендом в интернете.
Те, кто успел попробовать, отмечают горький и слегка кисловатый привкус кофе.
Все ингредиенты закупаются в магазине трав традиционной китайской медицины (ТКМ), поэтому, по словам сотрудников музея, покупатели могут быть уверены в безопасности напитков.
Согласно теориям традиционной китайской медицины, порошок из тараканов можно использовать в качестве лекарства для улучшения кровообращения.
А богатые белком желтые мучные черви могут помочь укрепить иммунную систему человека, считают врачи.
Напомним, в прошлом году в Лондоне открылся ресторан, предлагающий блюда из сверчков.
Мы также писали, что в Катаре запретили продажу еды с содержанием насекомых.