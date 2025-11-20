РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:32, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Кофе с тараканами и червями стал трендом в Китае

    Музей в Пекине выпустил кофейный напиток с молотыми тараканами и сушеными желтыми мучными червями, передает агентство Kazinform со ссылкой на South China Morning Post

    Кофе с насекомыми начали продавать в Китае
    Фото: South China Morning Post

    Необычный кофе продается в кофейнях музея насекомых в Пекине по цене 45 юаней (примерно 3300 тенге) за чашку. 

    — Поскольку музей посвящен насекомым, нам показалось хорошей идеей предложить соответствующие напитки. Таракановый кофе в основном пьет любопытная молодежь. Родителям с детьми он не нравится, — рассказал сотрудник музея.

    Он также заявил, что напиток стал трендом в интернете. 

    Те, кто успел попробовать, отмечают горький и слегка кисловатый привкус кофе. 

    Все ингредиенты закупаются в магазине трав традиционной китайской медицины (ТКМ), поэтому, по словам сотрудников музея, покупатели могут быть уверены в безопасности напитков.

    Согласно теориям традиционной китайской медицины, порошок из тараканов можно использовать в качестве лекарства для улучшения кровообращения.

    А богатые белком желтые мучные черви могут помочь укрепить иммунную систему человека, считают врачи. 

    Напомним, в прошлом году в Лондоне открылся ресторан, предлагающий блюда из сверчков

    Мы также писали, что в Катаре запретили продажу еды с содержанием насекомых

    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
