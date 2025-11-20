РУ
    04:35, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    КНР пригрозила мерами Японии из-за слов премьера про Тайвань

    В МИД Китая заявили, что у страны «не останется иного выбора, кроме как принять дальнейшие меры», если премьер-министр Японии не откажется от «неправильных высказываний» про Тайвань, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    представитель МИД КНР Мао Нин
    Фото: МИД КНР

    По данным издания, представительница МИД Китая Мао Нин на ежедневном брифинге в среду, 19 ноября, заявила, что у страны «не останется иного выбора, кроме как принять дальнейшие меры», если японский премьер Санаэ Такаити не откажетс от «неправильных высказываний» о Тайване и «продолжит ошибочный курс».

    Мао Нин заявила, что Япония должна принять конкретные меры для защиты «политической основы» двусторонних отношений между странами. Она отметила, что слова Такаити «нанесли им (отношениям Китая и Японии — прим.ред.) фундаментальный ущерб».

    В МИД также подчеркнули, что если Токио продолжит «совершать ошибки», Китай примет «жесткие и решительные» меры.

    Еще на пресс-конференции Нин прокомментировала принятый незадолго до ее выступления запрет на импорт в Китай японских морепродуктов.

    — В нынешних условиях японские морепродукты не нашли бы рынка сбыта, даже если бы экспорт в Китай сохранился, — отметила Мао Нин.

    Ранее соединение китайской береговой охраны вошло в воды контролируемых Японией островов Сенкаку, на которые Пекин заявляет давние претензии.

    Обострение последовало после заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити, допустившей возможность военного ответа в случае китайского нападения на Тайвань. Эти слова вызвали жесткую реакцию Пекина, который призвал граждан воздержаться от поездок в Японию, а генконсул КНР в Осаке выступил с оскорбительным выпадом в адрес Такаити.

