Китайская береговая охрана вошла в воды спорных островов Сенкаку

Ведомство назвало происходящее «патрулированием для защиты прав». Инцидент усилил напряженность в японско-китайских отношениях.

Обострение последовало после заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити, допустившей возможность военного ответа в случае китайского нападения на Тайвань. Эти слова вызвали жесткую реакцию Пекина, который призвал граждан воздержаться от поездок в Японию, а генконсул КНР в Осаке выступил с оскорбительным выпадом в адрес Такаити.

Ранее японские лидеры избегали прямых упоминаний Тайваня в подобных контекстах, придерживаясь «стратегической двусмысленности», аналогичной американскому подходу.

Тем временем Минобороны Тайваня сообщило, что за сутки в его воздушное пространство вошли 30 китайских военных самолетов, а в прибрежные воды семь кораблей. Власти острова называют это продолжением давления со стороны КНР.

Ранее мы писали о том, что трудности на рынке недвижимости в Китае начали оказывать новое давление на банки Азии.