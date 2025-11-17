РУ
    18:00, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Китайская береговая охрана вошла в воды спорных островов Сенкаку

    Соединение китайской береговой охраны вошло в воды контролируемых Японией островов Сенкаку, на которые Пекин заявляет давние претензии, передает агентство Kazinfrom со ссылкой на Bild.

    Китайская береговая охрана вошла в воды спорных островов Сенкаку
    Фото: Pexels

    Ведомство назвало происходящее «патрулированием для защиты прав». Инцидент усилил напряженность в японско-китайских отношениях.

    Обострение последовало после заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити, допустившей возможность военного ответа в случае китайского нападения на Тайвань. Эти слова вызвали жесткую реакцию Пекина, который призвал граждан воздержаться от поездок в Японию, а генконсул КНР в Осаке выступил с оскорбительным выпадом в адрес Такаити.

    Ранее японские лидеры избегали прямых упоминаний Тайваня в подобных контекстах, придерживаясь «стратегической двусмысленности», аналогичной американскому подходу.

    Тем временем Минобороны Тайваня сообщило, что за сутки в его воздушное пространство вошли 30 китайских военных самолетов, а в прибрежные воды семь кораблей. Власти острова называют это продолжением давления со стороны КНР.

    Ранее мы писали о том, что трудности на рынке недвижимости в Китае начали оказывать новое давление на банки Азии.

    Теги:
    Япония Китай Мировые новости
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
