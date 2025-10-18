Хроника без купюр: книги к 105-летию агентства Kazinform пополнили библиотеку MNU

Kazinform, входящий в структуру Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан, является первым государственным информационным агентством, получившим международный статус. На протяжении 105 лет агентство распространяет достоверную и своевременную информацию о политике, экономике, образовании, здравоохранении, спорте, культуре и других важных сферах жизни общества. Материалы Kazinform доступны на пяти языках, а также на латинской графике и төте жазу.

Управляющий директор агентства Kazinform Нагашыбек Алдан рассказал о проведенной масштабной работе над юбилейной книгой. В издании доступным языком рассказывается о цеховых секретах и профессиональных таинствах новостной кухни международного информационного агентства. Нагашыбек Алдан выразил уверенность, что литература станет полезным учебным пособием для будущих журналистов. Книга «Kazinform. Хроника без купюр» уже доступна для читателей в библиотеке университета.

В ходе встречи провост MNU Анар Ибраева поздравила редакцию Kazinform с юбилеем и выразила благодарность руководству Телерадиокомплекса Президента РК за плодотворное сотрудничество.

Напомним, в 2023 году совместно с Телерадиокомплексом в MNU была открыта Международная школа журналистики. Декан школы Айгуль Жамалова подчеркнула доступные широкие возможности партнеров для студентов в прохождении производственной практики, трудоустройстве и получения опыта от ведущих отечественных и мировых журналистов.