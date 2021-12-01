Книга Президента РК о Нурсултане Назарбаеве издана на португальском языке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Книга Касым-Жомарта Токаева о Нурсултане Назарбаеве «Он делает историю» в День Первого Президента издана на португальском языке и представлена Лиссабоне, передает МИА «Казинформ».

Широкой читательской аудитории хорошо известна книга Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Он делает историю», посвященная Первому Президенту Казахстана – Елбасы Нурсултану Назарбаеву. Эта масштабная работа повествует о жизненном пути выдающегося политика, основоположника современной казахстанской государственности.

Особое внимание Касым-Жомарт Кемелевич уделяет критическим моментам в истории независимого Казахстана: непростому периоду становления молодого государства, переносу столицы, политическим и экономическим реформам, первым шагам на внешнеполитической арене. Елбасы с честью выдержал испытание временем

Эта книга с момента своего издания стала ярким явлением в мире казахстанской политической литературы, вызвав широкий интерес и за рубежом.

Символично, что именно сегодня, в День Первого Президента, книга Касым-Жомарта Токаева «Он делает историю» вышла в свет в Лиссабоне на португальском языке.

Это событие будет способствовать сближению Казахстана и Португалии, знакомству зарубежных читателей с историей и сегодняшним днем нашей страны.