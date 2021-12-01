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Книга о Казахстане на арабском языке вышла в Саудовской Аравии

1 Декабря 2021 22:21
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Книга о Казахстане на арабском языке вышла в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования Дня Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева и 30-летия Независимости Казахстана в Посольстве РК в Саудовской Аравии презентована книга «Казахстан - 30 лет развития», выпущенная на арабском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Соавторами книги выступили – Посол РК в КСА Б. Арын, Председатель Фонда русско-арабских исследований и информации (ФРАИИ) М. Ат-Турки, Председатель Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Б. Сарсенбаев, экс Посол КСА в РК З. Аленези, а также ряд саудовских экспертов.

«Книга, в которой указаны основные исторические события Казахстана за 30 лет, будет интересной и полезной всем нашим читателям, и даст возможность арабоязычной аудитории лучше узнать нашу страну и достижения за период Независимости», - подчеркнул Посол Б. Арын в своей приветственной речи.

В книге изложены основные исторические события независимого Казахстана, отражающие ключевые направления страны во внешнеполитической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельная глава посвящена казахстанской модели межнационального и межрелигиозного согласия и инициативе Елбасы по созыву Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Кроме того, книга охватывает важные этапы развития казахстанско-саудовского сотрудничества в различных направлениях.

Особое внимание уделено исторической роли Первого Президента РК – Елбасы Назарбаева Н.А. в становлении казахстанской государственности и формировании дружеских отношений между Казахстаном и Саудовской Аравией.

Тираж книги составляет около 200 экземпляров, с содержанием ее электронной версии можно будет ознакомиться на сайте Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога, ФРАИИ и Посольства РК в Саудовской Аравии.


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#Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости   #Сотрудничество   #Саудовская Аравия  
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Автор:

Арсен Утешев

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