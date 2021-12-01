Книга о Казахстане на арабском языке вышла в Саудовской Аравии
ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования Дня Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева и 30-летия Независимости Казахстана в Посольстве РК в Саудовской Аравии презентована книга «Казахстан - 30 лет развития», выпущенная на арабском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Соавторами книги выступили – Посол РК в КСА Б. Арын, Председатель Фонда русско-арабских исследований и информации (ФРАИИ) М. Ат-Турки, Председатель Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Б. Сарсенбаев, экс Посол КСА в РК З. Аленези, а также ряд саудовских экспертов.
«Книга, в которой указаны основные исторические события Казахстана за 30 лет, будет интересной и полезной всем нашим читателям, и даст возможность арабоязычной аудитории лучше узнать нашу страну и достижения за период Независимости», - подчеркнул Посол Б. Арын в своей приветственной речи.
В книге изложены основные исторические события независимого Казахстана, отражающие ключевые направления страны во внешнеполитической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Отдельная глава посвящена казахстанской модели межнационального и межрелигиозного согласия и инициативе Елбасы по созыву Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Кроме того, книга охватывает важные этапы развития казахстанско-саудовского сотрудничества в различных направлениях.
Особое внимание уделено исторической роли Первого Президента РК – Елбасы Назарбаева Н.А. в становлении казахстанской государственности и формировании дружеских отношений между Казахстаном и Саудовской Аравией.
Тираж книги составляет около 200 экземпляров, с содержанием ее электронной версии можно будет ознакомиться на сайте Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога, ФРАИИ и Посольства РК в Саудовской Аравии.
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