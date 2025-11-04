КНДР запустила ракеты во время визита главы Пентагона в регион

По данным Объединенного комитета начальников штабов, Северная Корея запустила ракеты в направлении акватории северной части Желтого моря около 16:00 в понедельник. Военные уточнили, что проводится анализ испытания. Запуск произошел менее чем за час до прибытия министра обороны США Пита Хегсета в лагерь Бонифас, расположенный к югу от Зоны совместной безопасности внутри ДМЗ, где он вместе с министром обороны Южной Кореи Ан Гю Бэком посетил линию напряженного разделения.

Кроме того, военные подтвердили, что в субботу около 15:00 Северная Корея также выпустила еще десять артиллерийских ракет. Это произошло в тот же день, когда Президент Республики Корея Ли Джэ Мен и Председатель КНР Си Цзиньпин провели саммит в юго-восточном городе Кенджу на полях форума АТЭС.

— Наши вооруженные силы внимательно следят за различной активностью Северной Кореи в рамках прочной объединенной оборонной позиции Южной Кореи и США, сохраняя возможности и готовность решительно реагировать на любую угрозу, — говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов.

Ранее глава Пентагона посетил границу Южной Кореи и КНДР.

Напомним, в начале года Северная Корея произвела пуски баллистических ракет в сторону Желтого моря на фоне начала совместных учений Южной Кореи и США.