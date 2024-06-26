КНДР в шестой раз отправила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи

Северная Корея запустила более 250 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи. Это уже шестой запуск подобных шаров с конца прошлого месяца, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Около 100 шаров, содержащие обрывки бумаги, приземлились преимущественно в Сеуле и в северной части провинции Кёнгидо, говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов (JCS).

Анализ шаров показал, что они не содержали вредных веществ.

Из-за последнего запуска шаров внутренние и международные рейсы были приостановлены или задержаны на три часа в международном аэропорту Инчхон.

Предполагается, что с 28 мая Северная Корея запустила более 2000 воздушных шаров с мусором в ответ на антипхеньянские листовки, отправленные северокорейскими беженцами и активистами Южной Кореи. В некоторых воздушных шарах были обнаружены паразиты.

В ответ на кампанию с воздушными шарами Южная Корея впервые за шесть лет включила пропагандистские трансляции по громкоговорителям в приграничной зоне 9 июня.

Северная Корея также запустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря, но запуск, по всей видимости, закончился неудачей.