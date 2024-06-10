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    14:01, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    КНДР вновь отправила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи

    КНДР вновь отправила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи
    Фото: Yonhap

    Северная Корея запустила около 310 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи в ночь на понедельник, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    Очередной запуск шаров произошел через несколько часов после того, как Южная Корея возобновила пропагандистские трансляции по громкоговорителям в приграничной зоне.

    Последняя партия воздушных шаров с мусором, отправленная поздно вечером в воскресенье, содержала макулатуру и пластик, токсичных материалов пока не обнаружено, сообщили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS).

    Представитель JSC полковник Ли Сон Джун заявил, что многие шары не достигли Южной Кореи из-за восточного направления ветра, и около 50 шаров были обнаружены на границе.

    Северная Корея начала отправлять воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи 28 мая. По оценкам, всего было запущено более 1600 шаров.

    Ли сообщил, что военные не обнаружили необычной активности северокорейских военных после трансляций, которые длились около двух часов и стали первыми с момента их прекращения в рамках межкорейской декларации 2018 года.

    Согласно JCS, решение о возобновлении трансляций будет зависеть от действий Севера.

    В августе 2015 года КНДР резко отреагировала на пропагандистские трансляции по громкоговорителям, обстреляв позиции, где была размещена аппаратура.

    Теги:
    КНДР В мире Корея Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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