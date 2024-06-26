КНДР запустила баллистическую ракету

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря в среду, но ракета взорвалась в воздухе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщил, что ракета была запущена из района в Пхеньяне или около него примерно в 5:30 утра.

Источник сообщил агентству Yonhap, что, по всей видимости, Северная Корея провела испытание гиперзвуковой ракеты, но испытание, вероятно, было неудачным, так как ракета пролетела всего около 250 километров.

Позднее официальный представитель JCS сообщил анонимно, что военные рассматривают версию, согласно которой произведенный запуск мог быть испытанием гиперзвуковой ракеты. Он уточнил, что ракета взорвалась в воздухе над морем у восточного побережья Северной Кореи.

Гиперзвуковые ракеты входят в список сложного оружия, разработку которого пообещал осуществить лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в 2021 году.