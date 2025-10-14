КНБ задержали разыскиваемого казахстанца

- 11 октября 2025 года КНБ во взаимодействии с НЦБ Интерпола МВД РК из-за рубежа доставлен в Астану находившийся в международном розыске бывший адвокат столичной коллегии. Он подозревается в совершении коррупционного правонарушения в особо крупном размере и с 2023 года скрывался от правосудия, - говорится в сообщении.

Задержанный находится в следственном изоляторе.

- Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, - добавили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о том, как КНБ разоблачил нарколабораторию в сердце столицы.