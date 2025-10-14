09:39, 14 Октябрь 2025 | GMT +5
КНБ задержали разыскиваемого казахстанца
О задержании разыскиваемого гражданина Республики Казахстан сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности, передает агентство Kazinform.
- 11 октября 2025 года КНБ во взаимодействии с НЦБ Интерпола МВД РК из-за рубежа доставлен в Астану находившийся в международном розыске бывший адвокат столичной коллегии. Он подозревается в совершении коррупционного правонарушения в особо крупном размере и с 2023 года скрывался от правосудия, - говорится в сообщении.
Задержанный находится в следственном изоляторе.
- Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, - добавили в ведомстве.
Ранее мы рассказывали о том, как КНБ разоблачил нарколабораторию в сердце столицы.