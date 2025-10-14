РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:39, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    КНБ задержали разыскиваемого казахстанца

    О задержании разыскиваемого гражданина Республики Казахстан сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности, передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: КНБ

    - 11 октября 2025 года КНБ во взаимодействии с НЦБ Интерпола МВД РК из-за рубежа доставлен в Астану находившийся в международном розыске бывший адвокат столичной коллегии. Он подозревается в совершении коррупционного правонарушения в особо крупном размере и с 2023 года скрывался от правосудия, - говорится в сообщении.

    Задержанный находится в следственном изоляторе.

    - Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, - добавили в ведомстве. 

    Ранее мы рассказывали о том, как КНБ разоблачил нарколабораторию в сердце столицы.

    Теги:
    КНБ Задержания
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают