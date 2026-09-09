КНБ прокомментировал сообщения о задержании главного санврача района Туран в Шымкенте

В соцсетях и мессенджерах распространяется информация о возможном задержании руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля района Туран в Шымкенте Мурата Бейсенбаева. В Комитете национальной безопасности подтвердили проведение досудебного расследования, однако раскрывать детали отказались, передает корреспондент агентства Kazinform.

По распространяющимся сообщениям, чиновника подозревают в систематическом получении взяток через подчиненных за выдачу положительных санитарных заключений.

Редакция Kazinform направила запрос в КНБ с просьбой уточнить, задержан ли Мурат Бейсенбаев, по какой статье Уголовного кодекса проводится расследование, какой процессуальный статус он имеет и избиралась ли в отношении него мера пресечения. Агентство также запросило информацию о возможных других фигурантах и сумме незаконных вознаграждений, которая может фигурировать в материалах дела.

В КНБ подтвердили лишь факт проведения досудебного расследования.

— Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан ваш запрос рассмотрен. Сообщаем, что проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — сообщил начальник подразделения О. Бектенов.

Согласно данным официального сайта ведомства, 56-летний Мурат Бейсенбаев руководит управлением санитарно-эпидемиологического контроля района Туран с мая 2023 года. Он имеет два высших образования: медико-профилактическое и юридическое. В системе санитарно-эпидемиологической службы работает более двадцати лет, в разные годы возглавлял районные управления санэпиднадзора в Тюлькубасском и Махтааральском районах Туркестанской области, руководил профильными ведомстами в Туркестане и Енбекшинском районе Шымкента.

Ранее КНБ сообщил о задержании бывшего начальника управления миграционной службы ДП Астаны Ербола Махметова и подтвердил факт проведения расследования в отношении заместителя главы столичной миграционной службы.